Σχολιάζοντας το σχέδιο για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε χιουμοριστικά ότι ερχόμενος στα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά άκουσε σε τοπικό ραδιόφωνο έναν νεαρό φίλαθλο του ΠΑΟΚ να αναφέρει: «Ποιο Μετρό, φέρτε μου πίσω τον Ντέλια».

«Εκεί λέω ότι δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα. Όλοι έχουν τις προτεραιότητές τους, εμείς σε κάθε περίπτωση χαιρόμαστε όταν κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής διακρίνεται σε ομάδες της Ευρώπης», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.