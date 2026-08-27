Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) επενδύει σταθερά στη συνεχή εκπαίδευση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των διασωστικών του ομάδων, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση όπου υπάρχει ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ιωάννης Ζώτος, εθελοντής Σαμαρείτης – Διασώστης και χειριστής της Ήρας, διασωστικού σκύλου – ναυαγοσώστη της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Κ9 του Ε.Ε.Σ., συμμετείχε στη διεθνή Θερινή Εκπαίδευση SAR, που πραγματοποιήθηκε από 7 έως 9 Αυγούστου 2026 στην Κραϊόβα της Ρουμανίας.

Στην τριήμερη εκπαίδευση συμμετείχαν 20 διασωστικοί σκύλοι και οι χειριστές τους από Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα και Κροατία. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλάμβανε:

ηθολογία,

κυνολογία,

ψυχολογία χειριστή και

συνεχείς πρακτικές ασκήσεις αναζήτησης αγνοουμένων σε δάση, ανοιχτά πεδία, αστικό περιβάλλον, χαλάσματα, στενά τούνελ και πυκνή βλάστηση.

Οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν ημέρα και νύχτα, υπό διαφορετικές θερμοκρασίες και συνθήκες φωτισμού, έντονο θόρυβο και πολλαπλά ερεθίσματα, προσομοιώνοντας πραγματικές και ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες Έρευνας και Διάσωσης. Μεταξύ των σεναρίων περιλαμβανόταν και ο εντοπισμός συγκεκριμένου αγνοουμένου μέσω της οσμής προσωπικού αντικειμένου, με στόχο την εξάσκηση των σκύλων στην αναζήτηση και ταυτοποίηση συγκεκριμένου ατόμου σε ανοιχτό πεδίο.

Ο Ιωάννης Ζώτος, εθελοντής Σαμαρείτης – Διασώστης και χειριστής της Ήρας, διασωστικού σκύλου – ναυαγοσώστη της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Κ9 του Ε.Ε.Σ.

Η Ήρα απέσπασε τα εύσημα των εκπαιδευτών, ανταποκρινόμενη με απόλυτη επιτυχία στις απαιτητικές δοκιμασίες. Μάλιστα σε απόδοση βρέθηκε στην πρώτη τριάδα από τους συνολικά 20 διασωστικούς σκύλους που συμμετείχαν. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η δυνατότητά της να επιχειρεί αποτελεσματικά σε διαφορετικά πεδία. Ως σκύλος Έρευνας και Διάσωσης υγρού στοιχείου, μπορεί να εντοπίζει αγνοούμενο και να συνδράμει στη διάσωσή του, ενώ διαθέτει εξαιρετικές ικανότητες και στην έρευνα ανοιχτού πεδίου, εντοπίζοντας ακόμη και ασφαλή σημεία προσέγγισης για την ομάδα διάσωσης.

Ο επικεφαλής της εκπαίδευσης συνεχάρη τον εκπαιδευτή του Ε.Ε.Σ. για τη δουλειά και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης της Ήρας, επισημαίνοντας τις ιδιαίτερες δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξής της, ενώ εξέφρασε το ενδιαφέρον του για μελλοντική συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.