Η ώρα της μεγάλης βραδιάς έφτασε για τον ΟΦΗ, αφού απόψε καλούνται να ολοκληρώσουν στη Βουλγαρία τη δουλειά που ξεκίνησαν ιδανικά στο Παγκρήτιο, όπου επικράτησαν με το εντυπωσιακό 3-0.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, εκτός αγώνα θα είναι ο Άαρον Ισέκα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να βοηθήσει την ομάδα του Χρήστου Κόντη.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ:

Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Νικολάου, Krizmanic, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Dickmann, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Gonzalez, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Romano, Nuss, Aitor, Σιτμαλίδης και Θεοδοσουλάκης

Πιθανές 11άδες:

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Χ. Γιάνεφ): Λαπούκοφ, Περέιρα, Ροντρίγκες, Ιβάνογ, Πάστορ, Σένσι, Γκμπάμιν, Εμπόνγκ, Πίττας, Γοντόι, Ίτου

ΟΦΗ (Χ. Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Σιέλης, Πούγγουρας, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου, Φούντας, Νους, Αϊτόρ