Η Αμερικανίδα σούπερ σταρ Μπιγιονσέ θα προσφέρει 1 εκατομμύριο δολάρια σε οργανώσεις που βρίσκονται στην Κολομβία και παρέχουν βοήθεια μετά τον φονικό σεισμό της 10ης Αυγούστου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Parkwood Entertainment.

Τα χρήματα θα διατεθούν για την κάλυψη άμεσων αναγκών σε τρόφιμα και στέγαση στις περιοχές που επλήγησαν από τη σεισμική δόνηση των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία σημειώθηκε στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού.

Παράλληλα, η Parkwood Entertainment και η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια ενθάρρυναν όσους επιθυμούν να βοηθήσουν να ενισχύσουν τις οργανώσεις «Food For The Poor» και «World Central Kitchen», οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της χώρας, παρέχοντας στήριξη στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά.

Η συνεισφορά της Μπιγιονσέ έρχεται να προστεθεί στη συνδρομή και άλλων καλλιτεχνών με ισχυρούς δεσμούς με την Κολομβία. Κατά τη διάρκεια της φιλανθρωπικής συναυλίας «Colombia: Voces por la Vida» στην Μπογκοτά στις 23 Αυγούστου, ανακοινώθηκε ότι το ίδρυμα Con Cora της Karol G προσέφερε 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Όπως αναφέρει το Billboard, η συναυλία στην οποία ανέβηκαν στη σκηνή μεταξύ άλλων, ο Μαλούμα, ο Ελάντιο Καριόν και οι Grupo Niche, συγκέντρωσε πάνω από 11 δισεκατομμύρια πέσος Κολομβίας, περίπου 3,6 εκατομμύρια δολάρια.

Ενεργό ρόλο στην προσπάθεια ανακούφισης των κοινοτήτων στο Τσόκο ανέλαβε και η Σακίρα. Σε συνεργασία με τους οργανισμούς Global Citizen, Live Nation και CAF, η Κολομβιανή σταρ και το ίδρυμά της Pies Descalzos δεσμεύτηκαν για αρχική χρηματοδότηση ύψους 1,25 εκατομμυρίου δολαρίων με σκοπό την ανοικοδόμηση 10 σχολείων που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό, σύμφωνα με το ΑP.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει η ίδια την ανακατασκευή ενός τεχνολογικού πανεπιστημίου στο Τσόκο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.