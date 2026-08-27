Η κοινότητα των Άμις της Νέας Υόρκης απηύθυνε τελεσίγραφο στους κρατικούς αξιωματούχους: «Αφήστε μας ήσυχους, αλλιώς θα τα μαζέψουμε και θα αναζητήσουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης». Η απειλή πυροδοτήθηκε από μια διαμάχη σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, την οποία η θρησκευτική κοινότητα των 25.000 μελών οδηγεί μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η εξέλιξη έρχεται καθώς οι αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας της πολιτείας συνεχίζουν να επιβάλλουν πρόστιμα χιλιάδων δολαρίων σε μικρά εκκλησιαστικά σχολεία των Άμις, τα οποία αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με ένα διάταγμα για τα εμβόλια της εποχής του πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο.

«Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα κάνουμε πλέον χώρο για τους Άμις;», αναρωτήθηκε ο Χίραμ Σάσερ, δικηγόρος που εκπροσωπεί έξι ενάγοντες στην υπόθεση «Μίλερ κατά ΜακΝτόναλντ».

«Όταν σκέφτεστε την αμερικανική κουλτούρα -μηλόπιτα, πυροτεχνήματα- οι Άμις βρίσκονται σε αυτή τη λίστα. Αποτελούν μέρος του αμερικανικού ιστού. Αποτελούν ένα καλό τεστ για τη θρησκευτική μας ελευθερία και την ανεκτικότητά μας», δήλωσε ο Σάσερ στη New York Post.

Το 2019, μετά από ένα ξέσπασμα ιλαράς σε μια ορθόδοξη εβραϊκή κοινότητα, ο τότε κυβερνήτης Άντριου Κουόμο κατάργησε τις θρησκευτικές εξαιρέσεις από τις υποχρεωτικές εμβολιαστικές απαιτήσεις στα σχολεία – καθιστώντας τη Νέα Υόρκη τη δεύτερη πολιτεία που το έκανε αυτό, μετά την Καλιφόρνια.

Μετά την πανδημία του COVID-19, δύο άλλες πολιτείες, το Μέιν και το Κονέκτικατ, κατάργησαν τις θρησκευτικές εξαιρέσεις, ενώ η Δυτική Βιρτζίνια δεν τις είχε ποτέ.

Ο νόμος της πολιτείας της Νέας Υόρκης απαιτεί τα παιδιά να κάνουν 24 με 27 εμβόλια για να φοιτήσουν σε σχολεία από το νηπιαγωγείο έως την 12η τάξη, σύμφωνα με το πρόγραμμα εμβολιασμού του υπουργείου Υγείας (DOH).

Οι γονείς της κοινότητας των Άμις στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, οι οποίοι συνήθως διδάσκουν τα παιδιά τους σε μικρές τάξεις σε μονοτάξια σχολεία που δεν λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, βρίσκονται στα δικαστήρια από το 2024, αμφισβητώντας το διάταγμα του Κουόμο.

Δύο χρόνια νωρίτερα, η πολιτεία άρχισε να επιβάλλει πρόστιμα ύψους 2.000 δολαρίων για μη συμμόρφωση. Τρία σχολεία που αναφέρονται ως ενάγοντες στην αγωγή έχουν συνολικά συγκεντρώσει πρόστιμα ύψους 118.000 δολαρίων.

Οι δικηγόροι τους δηλώνουν ότι κάθε σχολείο των Άμις στην πολιτεία βρίσκεται στην ίδια κατάσταση.

Η Νέα Υόρκη έχει τον πέμπτο μεγαλύτερο πληθυσμό Άμις στις ΗΠΑ, με περίπου 25.000 άτομα. Οι δικηγόροι τους αναφέρουν ότι, εάν δεν επιτύχουν στο Ανώτατο Δικαστήριο, θα εγκαταλείψουν οριστικά την πολιτεία· πιθανώς με προορισμό την Πενσιλβάνια, η οποία έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό Άμις στη χώρα, περίπου 95.000 άτομα.

Ο μόνος τρόπος με τον οποίο η κοινότητα θα μπορούσε να πληρώσει τα πρόστιμα είναι αν η πολιτεία κατάσχει τη γη τους για να τα καλύψει, σύμφωνα με τον Άαρον Σίρι, έναν άλλο δικηγόρο που εκπροσωπεί τους ενάγοντες.

«Δείτε τη σειρά “Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι”. Είναι το μονοτάξιο σχολείο και η Λόρα Ίνγκαλς Γουάιλντερ που διδάσκει τα παιδιά. Είναι ένας τρόπος ζωής που κάποτε κυριαρχούσε σε ολόκληρη την Αμερική, αλλά οι Άμις εξακολουθούν να τον διατηρούν. Ως έθνος το έχουμε αναγνωρίσει αυτό και τους έχουμε δώσει τον χώρο τους όλο αυτό το διάστημα. Και τώρα αυτό τίθεται υπό δοκιμασία», ισχυρίστηκε ο Σάσερ.

Νωρίτερα φέτος, το Ανώτατο Δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση στο 2ο Εφετείο με έδρα τη Νέα Υόρκη, το οποίο είχε αποφανθεί εναντίον των Άμις πέρυσι, επιμένοντας σθεναρά ώστε το δικαστήριο, στο οποίο η πλειοψηφία των δικαστών έχει διοριστεί από τους Δημοκρατικούς, να επανεξετάσει την υπόθεση.

Ωστόσο, το 2ο Εφετείο εξέδωσε και πάλι την αρχική του απόφαση και τώρα οι Άμις θα υποβάλουν επίσημα αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο (SCOTUS) για να εκδικάσει εκ νέου την υπόθεσή τους τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τους δικηγόρους τους.

Η κουλτούρα των Άμις απαγορεύει γενικά τόσο τις δικαστικές διαμάχες όσο και τα ενέσιμα φάρμακα. «Οι Άμις πραγματικά δεν θέλουν να βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Δεν θέλουν με κανέναν τρόπο να εμπλακούν σε αυτή τη δικαστική διαμάχη. Αλλά δεν τους έχει μείνει άλλη επιλογή», δήλωσε ο Σίρι.

Σε μια χειρόγραφη επιστολή που κοινοποιήθηκε στην εφημερίδα The Post, ο ενάγων Έζρα Βένγκερντ, 55 ετών, ένας Άμις πατέρας που ανήκει στην πολύ συντηρητική αίρεση της Παλαιάς Τάξης, εξήγησε την άρνηση της κοινότητάς του να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας.

«Εμείς, ως ειρηνική θρησκευτική ομάδα, λυπούμαστε ειλικρινά που προκαλούμε πρόβλημα στην πολιτεία. Είμαστε πράγματι ευγνώμονες στην πολιτεία της Νέας Υόρκης για τα πολλά προνόμια, τις ελευθερίες και τις προστασίες με τις οποίες μας έχει ευλογήσει, εδώ και πολλά χρόνια», έγραψε ο Βένγκερντ.

«Ο Παντοδύναμος Θεός μας θέλει να εναποθέτουμε πλήρως την πίστη και την εμπιστοσύνη μας σ’ Αυτόν. Κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το να εμπιστευόμαστε τα εμβόλια. Μας έχει επίσης δοθεί η εντολή να μην συμμορφωνόμαστε με τον κόσμο αυτόν», συνέχιζε η επιστολή.

Πάντως, η κοινότητα έχει με το μέρος της τον υπουργό Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, ο οποίος είναι σκεπτικιστής όσον αφορά τα εμβόλια.

«Η πρόσφατη εκτελεστική εντολή του Προέδρου Τραμπ επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Κυβέρνησης στην επιλογή των γονέων και στη θρησκευτική ελευθερία όσον αφορά τον εμβολιασμό των παιδιών… Υπό την ηγεσία του Υφυπουργού Κένεντι, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών θα συνεχίσει να εργάζεται για την προστασία των δικαιωμάτων των γονέων να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την υγειονομική περίθαλψη των παιδιών τους, σύμφωνα με τις βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις τους», δήλωσε εκπρόσωπος στη New York Post.