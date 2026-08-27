Μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο μπλε χαλί του US Open πραγματοποίησαν η Κάια Γκέρμπερ και ο Χόμερ Τζέιμς Τζίγκμε Γκιρ, οι οποίοι έδωσαν μαζί το «παρών» στο Arthur Ashe Stadium της Νέας Υόρκης.

Η 24χρονη κόρη της Σίντι Κρόφορντ επέλεξε ένα εφαρμοστό μαύρο μίντι φόρεμα, το οποίο συνδύασε με ψηλοτάκουνα πέδιλα, ριγέ τσάντα και μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου.

Ο 26χρονος γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ εμφανίστηκε με τζιν παντελόνι, λευκό πουκάμισο και μαύρο σακάκι, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με μαύρη ζώνη και μαύρα παπούτσια.

Οι δύο ηθοποιοί, που πρωταγωνιστούν στη σειρά «The Shards», παρακολούθησαν μαζί αγώνα του τουρνουά, τραβώντας τα βλέμματα με τις στιλιστικές τους επιλογές.