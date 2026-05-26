Ο 26χρονος γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ, Χόμερ Γκιρ, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά την εμφάνισή του σε μια έντονη ερωτική σκηνή με τη Σίντνεϊ Σουίνι, στο πιο πρόσφατο επεισόδιο της σειράς «Euphoria».

Όπως αναφέρει το Page Six, ο ηθοποιός, ο οποίος υποδύεται τον κινηματογραφικό σταρ Ντίλαν Ριντ στη σειρά του HBO Max, αιφνιδίασε τους τηλεθεατές όταν εμφανίστηκε σε μια ιδιαίτερα τολμηρή σκηνή με την ηρωίδα που υποδύεται η Σουίνι, Κάσι Χάουαρντ.

Οι δυο τους καταλήγουν να κάνουν σεξ, ενώ αργότερα εκείνος εμφανίζεται φορώντας μόνο τα εσώρουχά του.

Ποιος είναι ο Χόμερ Γκιρ

Ο ανερχόμενος ηθοποιός, Χόμερ Τζέιμς Τζίγκμε Γκιρ, γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2000 και είναι γιος της Κάρεϊ Λόουελ, γνωστής από τη σειρά «Law & Order», και του Ρίτσαρντ Γκιρ, του πρωταγωνιστή της ταινίας «Pretty Woman».

Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 2002, δύο χρόνια μετά τη γέννηση του Χόμερ Γκιρ, ωστόσο χώρισε το 2013 και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2016. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ παντρεύτηκε το 2018 την Αλεχάντρα Σίλβα, μητριά του Χόμερ, ενώ η Κάρεϊ Λόουελ, αφοσιωμένη βουδίστρια και πρώην Bond girl, άνοιξε το 2021 τη δική της επιχείρηση κεραμικών.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ είχε δηλώσει στον «Guardian» το 2002 ότι ο Χόμερ, τότε μόλις δύο ετών, ήταν «ο έρωτας της ζωής του», περιγράφοντάς τον ως ένα παιδί που «λατρεύει τη μουσική, τρέχει πολύ γρήγορα, είναι πολύ έξυπνο και πολύ αστείο». Ο πρωταγωνιστής του «Runaway Bride» είχε προσθέσει πως ο γιος του «έμαθε πολύ γρήγορα την ειρωνεία», χαρακτηρίζοντάς τη «υπέροχο προσόν για κάθε άνθρωπο». Τον Απρίλιο του 2026, ο Χόμερ δήλωσε στο «Entertainment Tonight» ότι μιλά με τον πατέρα του «κάθε μέρα», παρότι ο Ρίτσαρντ Γκιρ ζει πλέον στην Ισπανία.

Τα επόμενα βήματα του Χόμερ Γκιρ στην υποκριτική

Το 2026, εκτός από τη συμμετοχή του στο «Euphoria», ο Χόμερ Γκιρ αναμένεται να εμφανιστεί και στη σειρά «The Shards», σύμφωνα με τη σελίδα του στο IMDb. Πριν από αυτό, ο ηθοποιός είχε συμμετάσχει σε αρκετές ταινίες μικρού μήκους από το 2022 έως το 2025. Το 2024 εμφανίστηκε επίσης στο μουσικό βίντεο του Κατούμου για το τραγούδι «Hunting Days».

Παρά την ολοένα και πιο έντονη παρουσία του στον χώρο της υποκριτικής, ο Χόμερ Γκιρ φαίνεται πως διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή.