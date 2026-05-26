Πώς γνωρίστηκαν Καρυστιανού – Αυγερινός

Γεννητούρια

Καλημέρα σε όλους. Ημέρα για γεννητούρια σήμερα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στην πλατεία Θησείου λοιπόν, στις οκτώ και μισή το βράδυ, να δροσίσει και λίγο, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει το νέο του κόμμα και να δώσει το ιδεολογικό προφίλ του νέου φορέα. Πάντως ήδη από χθες το απόγευμα έδωσαν και από το γραφείο του και μια πρώτη γεύση της μουσικής που θα ακουστεί, από το γνωστό συνθέτη που δεν ονομάζουν, αν και όλοι ξέρουν πως είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Κινητοποίηση Συριζαίων

Και επειδή το νέο κόμμα πρέπει να έχει δεξαμενή στελεχών, κατά 90% τα πρόσωπα προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ακόμα μέλη, είτε αποστασιοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Επίσης, υπάρχουν και ορισμένοι που έρχονται από άλλα κόμματα, όπως για παράδειγμα από τη Νέα Αριστερά ή από τον ευρύτερο χώρο. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη αποχώρησε από απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο νομικός Διονύσης Τεμπονέρας και τον ακολουθούν και δεκάδες μέλη που είχαν συμπορευτεί μαζί του, μεταξύ αυτών και δυο βασικοί συνομιλητές του, όπως ο Χάρης Τσιόκας και ο Αντώνης Κοτσακάς.

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών, στις 6-6-26

Στο ΣΥΡΙΖΑ πάμε για ξεκαθάρισμα λογαριασμό, στις 6 Ιουνίου (έκτο μήνα) του 2026, δηλαδή το μεθεπόμενο Σάββατο, οπότε και με τα νέα δεδομένα, θα επιχειρήσουν τα διάφορα στελέχη που θα έχουν απομείνει στο κόμμα να δουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχει εσωτερική γκρίνια για τον Σωκράτη Φάμελλο και για τους έως σήμερα χειρισμούς και κυριαρχεί η εκτίμηση, ότι όπως το πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος θα μείνουν μόνοι τους. Το αίτημα πολλών είναι να ληφθούν άμεσα αποφάσεις μέσα από ένα συνέδριο.

Μεγάλη κινητοποίηση Τσιπρικών

Αυτό που έμαθα από καλή πηγή είναι ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη κινητοποίηση για την αποψινή συγκέντρωση του Αλ. Τσίπρα και δεν είναι λίγοι όσοι προβλέπουν πως θα έχει πολύ κόσμο. Λογικό μου λένε καθώς έχουν γίνει εκατοντάδες τηλεφωνήματα σε στελέχη, νυν και πρώην για να παραβρεθούν, ενώ έχουν επενδύσει και πολλά, από το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού και στο διαδίκτυο. Πέρασα μια βόλτα χθες το απόγευμα από το Θησείο και είδα ότι είναι σχεδόν όλα έτοιμα και έστηναν και την μικροφωνική για την σημερινή ομιλία του Τσίπρα, αλλά και η σκηνή, απ’ όπου θα μιλήσει.

Η προτροπή Σακελλαρίδη

Και ενώ αναμένονται αρκετές αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για το κόμμα Τσίπρα, να σημειώσω ότι στο εσωτερικού του δεύτερου προαναφερθέντος κόμματος, υπάρχει μεγάλη τάση φυγής. Μάλιστα ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης, έχει διαμηνύσει όλους όσοι θέλουν να ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό να το κάνουν άμεσα και να εγκαταλείψουν το κόμμα.

Η Άλωση της Πόλης και ο Σαμαράς

Και επειδή αναφέρθηκα στο νέο κόμμα, αυτή τη φορά του Αλ. Τσίπρα που ακολουθεί αυτό της Μαρίας Καρυστιανού, υπάρχει και η συζήτηση για τον άλλο πολιτικό φορέα με μπροστάρη τον Αντώνη Σαμαρά. Σας έχω γράψει περί αυτού, αλλά εδώ και ώρες κυκλοφορεί το σενάριο ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το κόμμα του την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Όμως συνομιλητές του Αντ. Σαμαρά μου το διέψευδαν χθες αλλά δεν μου διέψευσαν πως θα γίνει κόμμα. Το άφησαν ανοιχτό.

Η ανανέωση της θητείας Στουρνάρα

Και να πάω στη Βουλή, όπου χθες ανανεώθηκε, για τρίτη φορά η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα μέλη της Επιτροπής ΔΕΚΟ της Βουλής ανανέωσαν την θητεία του και έχει ενδιαφέρον τι έγινε εκεί. Τα μέλη της ΝΔ, ψήφισαν υπέρ και του ΠΑΣΟΚ παρών και μου έκανε εντύπωση, άντε τώρα να πείσουν ότι κάνουν σκληρή αντιπολίτευση, ότι εκθείασαν το έργο του Γ. Στουρνάρα δίνοντας πάτημα στον υπουργό Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη να πει ότι η στάση της Χαριλάου Τρικούπη αντανακλά πολιτική αμηχανία. Μάλιστα, ο Πάρις Κουκουλόπουλος μίλησε πολύ θετικά για τον Γ. Στουρνάρα πυροβολώντας το Μέγαρο Μαξίμου.

Γιατί ψήφισε παρών το ΠΑΣΟΚ στο διορισμό Στουρνάρα

Ο διορισμός για τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της ΤτΕ, λοιπόν, προκάλεσε νέα ένταση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για πρώτη φορά γύρισε την πλάτη του στον άνθρωπο που σε δύσκολες εποχές στήριξε τη χώρα με προσωπικό κόστος για να μείνει σε ευρωπαϊκή πορεία. Επίσημα το ΠΑΣΟΚ αιτιολόγησε την στάση του λέγοντας ότι όπως δεν μπορεί να έχουν πολλές θητείες οι βουλευτές έτσι δεν μπορούν να έχουν και οι διοικητές. Πέρασα μια βόλτα από τη Χαριλάου Τρικούπη και ρώτησα την πραγματική αιτία. Και μου είπαν πράσινα στελέχη ότι δεν είναι μόνο μια. Η πρώτη είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι συν αυτώ δε συγχωρούν στον Γ. Στουρνάρα ότι έδωσε συνέντευξη στην Ομάδα Αλήθειας. Η πιο βασική όμως είναι ότι επειδή θεωρούν ότι παίζουν στο ίδιο γήπεδο με τον Τσίπρα δεν θα ήξεραν τι να απαντήσουν όταν θα τους έλεγε: «Ναι αλλά εσείς ξαναψηφίσατε τον Στουρνάρα».

Σύναξη Καραμανλικών

Και την ίδια ώρα που απόψε θα μαζεύονται στο Θησείο για τον Τσίπρα και το νέο κόμμα, οι καραμανλικοί θα πηγαίνουν στο Μέγαρο Μουσικής να ακούσουν και πάλι μια ομιλία του Κώστα Καραμανλή για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική. Ο πρώην πρωθυπουργός που θα μιλήσει στο βιβλίο των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, αναμένεται, όπως έμαθα και μάλλον με παρουσία Αντ. Σαμαρά, να ασκήσει, για μια ακόμη φορά, κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης.

Πώς κυριάρχησε η ελληνική υποψηφιότητα

Σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα αποτελεί η εκλογή της Μαρίας Παπατζίκου, Διευθύντριας Ποιότητας του Ε.ΣΥ.Δ., στη θέση της Προέδρου του European co-operation for Accreditation – EA, του επίσημου ευρωπαϊκού φορέα για τη διαπίστευση. Η θέση έχει μεγάλη αξία, καθώς η διαπίστευση βρίσκεται στο κέντρο της αξιοπιστίας προϊόντων και υπηρεσιών, της ασφάλειας των πολιτών και της εμπιστοσύνης στην αγορά. Η ανάδειξη της κυρίας Παπατζίκου βάζει την Ελλάδα στο κέντρο των αποφάσεων και ήρθε ως αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς που έκανε τόσο η διοίκηση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης όσο και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με αποτέλεσμα η ελληνική υποψηφιότητα να κυριαρχεί τελικά άνετα της αντίστοιχης υποψηφιότητας από την Ολλανδία. Για την θέση του προέδρου του ευρωπαϊκού φορέα ψηφίζουν 42 χώρες, όλες οι χώρες δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με ορισμένα συνδεδεμένα κράτη όπως πχ η Τουρκία. Για την ιστορία να πούμε ότι οι γείτονες δεν μας στήριξαν, προτιμώντας τους Ολλανδούς.

Πώς γνωρίστηκαν Καρυστιανού – Αυγερινός

Τις τελευταίες ημέρες ένα από τα θέματα που μονοπωλούν την πολιτική επικαιρότητα είναι αν πίσω από την Μαρία Καρυστινού υπάρχει ρωσικός παράγοντας. Η οποία υποψία τροφοδοτείται, κυρίως, από την παρουσία του Θανάση Αυγερινού στον νέο της φορέα και από την διαδρομή που τον έφερε εκεί. Πριν προχωρήσω, μία παρένθεση χρήσιμη. Στην Ελλάδα, η εύκολη εξήγηση ότι δύο – τρεις πρεσβείες κάνουν κουμάντο στα πρόσωπα επιστρέφει σε κάθε κρίσιμη πολιτική στιγμή. Την πρωτοάκουσα στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ το 2007, όταν διαδιδόταν ότι γνωστή πρεσβεία «έβαλε το χεράκι της» για να εκλεγεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Η αλήθεια βέβαια ήταν πιο πεζή. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν έχασε ούτε από την πρεσβεία ούτε επειδή πήγε στο Ζάππειο. Έχασε στην συνάντηση που είχε στην Ιπποκράτους, όταν ο ΓΑΠ έβαλε στο τραπέζι ημερομηνία εκλογών σχεδόν δύο μήνες αργότερα και ο Βαγγέλης Βενιζέλος συμφώνησε. Δυο μήνες ήταν χρόνος υπεραρκετός για να ανασυνταχθούν η Χαριλάου Τρικούπη και ο πρώην πρωθυπουργός, τη στιγμή που ο αρχικός σχεδιασμός του πρώην υπουργού Οικονομικών προέβλεπε διεξαγωγή στο πρώτο δεκαπενθήμερο, όσο οι δημοσκοπήσεις τον έδειχναν μπροστά. Αρκετοί θα διαφωνήσουν αλλά όσοι αναζητούν ξένο δάχτυλο παρακάμπτουν το προφανές. Τις λάθος επιλογές των ίδιων των πρωταγωνιστών. Και πάμε στο παρών όπου δεν γνωρίζω αν πίσω από τον Θανάση Αυγερινό υπάρχει η ρωσική πρεσβεία αλλά η στήλη γνωρίζει και θα σας αποκαλύψει σήμερα κάτι πιο συγκεκριμένο. Το πώς γνωρίστηκε με την Μαρία Καρυστιανού.

Ο ρόλος του Ρούντι Ρινάλντι

Το κλειδί ακούει στο όνομα Ρούντι Ρινάλντι. Πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, με την κομμουνιστική οργάνωση που εκπροσωπούσε ήταν μία από τις μεγαλύτερες συνιστώσες του κόμματος. και εκδότης της εφημερίδας «Δρόμος της Αριστεράς». Αποχώρησε οριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015, αλλά παρέμεινε ενεργός στον δικό του πολιτικό μικρόκοσμο. Με τον Θανάση Αυγερινό διατηρούν σταθερή πολιτική σχέση όλα αυτά τα χρόνια με τον δημοσιογράφο να στηρίζει τις πολιτικές πρωτοβουλίες του πρώτου, ενώ έχουν εμφανιστεί μαζί και σε συνέδρια. Μέσα λοιπόν από τα διάφορα κινήματα που στήριζαν τον αγώνα των Τεμπών ο Ρούντι Ρινάλντι ως ένθερμος υποστηρικτής ήρθε σε επικοινωνία με την Μαρία Καρυστιανού και τον ακολούθησε και ο Θανάσης Αυγερινός. Όχι μέσω πρεσβείας, ούτε μέσω κάποιου καναλιού. Τόσο απλά, μέσω ενός παλιού συντρόφου της κομμουνιστικής Αριστεράς. Αν στη συνέχεια προστέθηκε στην εξίσωση ρωσικός παράγοντας, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω.

Η Άννα Αγγελικούση ανοίγει νέα πανιά

Μετά τις κινήσεις σε τάνκερ και containerships, η Άννα Αγγελικούση φαίνεται ότι στρέφει εκ νέου το βλέμμα της και στη ναυλαγορά ξηρού φορτίου. Σύμφωνα με ναυπηγικές πηγές, η Alpha Bulkers Shipmanagement φέρεται να έχει συμφωνήσει με το κινεζικό ναυπηγείο Hengli Heavy Industry για την κατασκευή δύο capesize πλοίων χωρητικότητας 181.000 dwt, με παράδοση το 2028. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κινεζικό ναυπηγείο διέθεσε τον προηγούμενο μήνα σειρά από διαθέσιμες παραγωγές για πλοία capesizes, με δύο από αυτά να καταλήγουν στην Alpha Bulkers. Να σας θυμίσω ότι η Άννα Αγγελικούση, επικεφαλής των Alpha Bulkers, Alpha Gas και Pantheon Tankers Management, έχει ήδη χτίσει έναν ισχυρό στόλο σε τάνκερ, LNG carriers και πλοία χύδην φορτίου. Συνολικά, οι εταιρείες της ελέγχουν 82 πλοία, επιβεβαιώνοντας τη θέση της μεταξύ των πιο ισχυρών προσωπικοτήτων της ελληνικής ναυτιλίας. Άλλωστε, η ίδια και η οικογένειά της περιλαμβάνονται στη λίστα του Forbes με τις 50 πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες παγκοσμίως, με περιουσία που εκτιμάται στα 2,5 δισ. δολάρια.

Τι απέγινε η Αγνό;

Γράφτηκαν άρθρα επί άρθρων για την Αγνό, την γαλακτοβιομηχανία που κάποτε σας θυμίζω διαφήμιζε και ο Νίκος Γκάλης, με αφορμή την εξαγορά της από τον όμιλο Ελληνικά Γαλακτοκομεία της Οικογένειας Σαράντη που έχει τον Όλυμπο, τη Ροδόπη και έχει εξαγοράσει τη Δωδώνη. Όμως η ιστορική αυτή εταιρεία φαίνεται ότι δεν έφερε αυτά που τουλάχιστον υποσχόταν ή που περίμενε στην αρχή, ο όμιλος που την απέκτησε. Αναζητήστε τη στα σούπερ μάρκετ. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα τη βρείτε. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη όπου ξεκίνησε να κάνει τα πρώτα βήματα στη νέα της εποχή, η άλλοτε προβληματική εταιρεία, τα πράγματα δεν είναι ενθαρρυντικά όπως μαθαίνω. Συμβαίνουν και στις καλύτερες επιχειρηματικές οικογένειες θα πείτε. Κι εγώ με τη σειρά μου θα το επιβεβαιώσω.

Τα νούμερα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προ Μυστακίδη

Η εικόνα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο διάστημα 1/7/2024-30/6/2025 αποτυπώνει μία μπασκετική εταιρεία που αύξησε μεν τον κύκλο εργασιών της, αλλά είδε την κερδοφορία της να περιορίζεται αισθητά. Τα έσοδα ανήλθαν στα 2,28 εκατ. ευρώ, έναντι 2,16 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας άνοδο 5,67%. Ωστόσο, τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν θεαματικά στις 31,4 χιλ. ευρώ, από 755 χιλ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Το ενδιαφέρον βρίσκεται και στη σύνθεση των εσόδων. Τα έσοδα από αγώνες εντός έδρας αυξήθηκαν σημαντικά, φτάνοντας τις 621,8 χιλ. ευρώ από 242,3 χιλ. ευρώ, δείχνοντας μεγαλύτερη κινητικότητα γύρω από την ομάδα. Αντίθετα, τα εισιτήρια διαρκείας μειώθηκαν στις 131,2 χιλ. ευρώ από 159,1 χιλ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους υποχώρησαν στα 1,53 εκατ. ευρώ από 1,76 εκατ. ευρώ. Δεν μπορώ παρόλ’ αυτά να μην αναγνωρίσω ότι η απόκτηση της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ από τον Τέλη Μυστακίδη έχει δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες στο Βορρά και όχι μόνο. Το ζητούμενο πλέον είναι εάν η νέα σελίδα με τον Μυστακίδη μπορεί να μεταφραστεί σε κεφάλαια, εμπορική δυναμική και αγωνιστική υπεραξία.

Και μετά τον Φέσσα, ο Βαρδινογιάννης στην Probotek

Μετά τη Uni Systems του ομίλου Quest, συμφερόντων Θεόδωρου Φέσσα, ακόμη ένα ισχυρό επιχειρηματικό όνομα μπαίνει στην Probotek. Ο λόγος για τον όμιλο AVE του Νίκου Βαρδινογιάννη, ο οποίος μέσω της 100% θυγατρικής του, AVE Participation, απέκτησε το 24,98% της εταιρείας έναντι τιμήματος 150.000 ευρώ. Η κίνηση έχει ενδιαφέρον, καθώς η κερκυραϊκή Probotek δεν είναι μία απλή εταιρεία τεχνολογίας, αλλά δραστηριοποιείται σε έναν από τους πιο ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους διεθνώς σε τομείς όπως τα drones, οι αυτόνομες επιχειρήσεις και τα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2019, έχει αναπτύξει πλατφόρμες λογισμικού και υποδομές enterprise drones, απευθυνόμενη τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Το ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι δεν λειτουργεί απλώς ως drone operator, αλλά επιχειρεί να χτίσει ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό οικοσύστημα που συνδέει hardware, τεχνητή νοημοσύνη, cloud, IoT sensors, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και κρίσιμες υπηρεσίες. Nα σας πω ότι εκτός των άλλων βρίσκεται σε στενή συνεργασία και κάνει δουλειές με τη Unisystems του ομίλου Quest.

Πράσινο φως για το νέο logistics hub της Streem στον Ασπρόπυργο

Μαθαίνω ότι μετά από μια μακρά διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που ξεκίνησε ουσιαστικά από τον Οκτώβριο του 2023, η Streem Developments του fund, HIG, πήρε την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το νέο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής Εμπορευμάτων στον Ασπρόπυργο, στο 17ο χλμ. της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου. Σας θυμίζω εδώ ότι πρόκειται για ένα έργο μεγάλης κλίμακας, σε γήπεδο 292.310 τ.μ., με συνολική δόμηση 118.901 τ.μ. και κάλυψη 114.417 τ.μ. Η επένδυση αφορά αποθήκευση και διακίνηση συσκευασμένων, μη επικίνδυνων εμπορευμάτων, χωρίς μεταποιητική δραστηριότητα, ενώ προβλέπεται ημερήσια απασχόληση 200 εργαζομένων σε δύο βάρδιες. Στο project περιλαμβάνονται δύο μεγάλα κτίρια αποθηκών, υποστηρικτικό κτίριο με γραμμές συσκευασίας και συναρμολόγησης, χώροι στάθμευσης για 60 Ι.Χ. και 40 φορτηγά, καθώς και υπέργεια ζεύξη μήκους άνω των 250 μέτρων για τη σύνδεση των δύο τμημάτων της εγκατάστασης.

Γιατί βρέθηκαν δίπλα – δίπλα Εξάρχου και Ξενοκώστας

Για τους γνωρίζοντες, μόνο έκπληξη δεν μπορεί να αποτελέσει η κοινή παρουσία του Αλέξανδρου Εξάρχου και του Πάνου Ξενοκώστα στο συνέδριο Blue Strategy Summit της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων. Πίσω από τη συζήτηση των δύο ισχυρών επιχειρηματιών βρίσκεται το κοινό ενδιαφέρον των ομίλων Aktor και του Ομίλου Onex για την παραχώρηση της εμπορικής εκμετάλλευσης του λιμένα Ελευσίνας. Οι νέες γεωπολιτικές ισορροπίες, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ένταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός ΗΠΑ-Κίνας φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τον ρόλο των λιμανιών, των logistics και των ενεργειακών διαδρόμων. Η Ελευσίνα, σε αυτό το πλαίσιο, εμφανίζεται ως κομβική επιλογή. Διαθέτει πρόσβαση σε βασικές συγκοινωνιακές υποδομές, επαρκείς χώρους για ανάπτυξη logistics και μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στον κάθετο ενεργειακό και οδικό διάδρομο προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με άλλα λόγια, Εξάρχου και Ξενοκώστας βλέπουν στην Ελευσίνα κάτι περισσότερο από ένα λιμάνι, έναν μελλοντικό κόμβο εμπορίου, ενέργειας και γεωστρατηγικής επιρροής.