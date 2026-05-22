Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Καλημέρα σε όλους. Το νέο κόμμα, αυτό που ηγείται η Μαρία Καρυστιανού εμφανίστηκε και επίσημα χθες στη Θεσσαλονίκη σε μια συγκέντρωση στο Ολύμπιον, κατώτερη των προσδοκιών των διοργανωτών που περίμεναν πολύ περισσότερο κόσμο. «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα του νέου κόμματος, σε μια συγκέντρωση που ακούσαμε μέχρι και Νίκο Ξυλούρη, αλλά όσα άλλα ακούστηκαν εκεί παρέπεμπαν σε ρητορική που ακούμε σε σκληρά δεξιά κόμματα.

Σκληρό δεξιό προφίλ

Πάντως αυτά που άκουσα χθες και από υπουργούς και υφυπουργούς δεν θα τα έλεγα και θετικά για την Μ. Καρυστιανού και το νέο πολιτικό κόμμα. Μου έλεγαν ότι άκουσαν έναν ακραίο λόγο και τα όσα επίσης ειπώθηκαν από τους διάφορους που μίλησαν είχαν ένα τόνο αρκετά σκληρό δεξιό. Για παράδειγμα, κάποια στιγμή ακούστηκε, το εξής προσβλητικό για την Δημοκρατία μας, ότι 200 χρόνια κυβερνάνε τη χώρα ραγιάδες και δοσίλογοι, ενώ έγινε και αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια. Θα ακούσουμε και πολλά άλλα ακόμα το επόμενο διάστημα.

Η άνευρη Μαρία

Να σημειώσω ότι η ομιλία της Μ. Καρυστιανού δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο και όσοι της έγραψαν το λόγο πέρασαν κάτω από τον πήχη. Απολίτικος λόγος που δεν είχε κάτι που να κάνει τη διαφορά και να πείθει. Έπαιξε στο συναίσθημα, ενώ κινήθηκε και με τη γνωστή επιχειρηματολογία των αντισυστημικών που απαξιώνουν συλλήβδην την πολιτική και τους πολιτικούς. Συνθήματα επί της ουσίας και χωρίς να υπάρχει βάθος στον πολιτικό της λόγο. Κακή αρχή.

Το ρωσικό σήμα του Αυγερινού

Επίσης, είδα και τον εκπρόσωπο Τύπου στην αρχή, τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό να κάνει σαφή παραπομπή στη Ρωσία με αφορμή την μπλούζα που φορούσε. Είπε στην αρχή λοιπόν, ότι τον είδαν παλαιοί του φίλοι και του ανέφεραν ότι με την μπλούζα που φορούσε θυμήθηκε το παρελθόν του. Μάλιστα εστίασαν σε τρεις φιγούρες της μπλούζας, που θύμιζαν τον Μαρξ, τον Ένγκελς και τον Τρότσκι. Μόνο που οι τρεις μορφές στην μαύρη μπλούζα του ήταν ο Τολστόι, ο Ντοστογέφσκι και ο Τσέχωφ.

Μήνυμα πολιτικής συνέχειας από Μητσοτάκη

Και να πάω από τη Θεσσαλονίκη όπου έγινε η αρχή για το κόμμα της Μ. Καρυστιανού με την παρουσίαση και την ομιλία της στο «Ολύμπιον» στη Λακωνία, όπου βρέθηκε χθες ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε την ευκαιρία όπως μου είπαν οι πηγές μου να αναφερθεί στην πολιτική του διαδρομή. Όμως είχε και εκλογική αναφορά, λέγοντας ότι οι περιοδείες του στην περιφέρεια δεν αποτελούν προεκλογική κινητοποίηση, αλλά σταθερή πρακτική επαφής με τους πολίτες. Υποστήριξε ότι η σχέση του με την κοινωνική βάση της Νέας Δημοκρατίας παραμένει διαρκής από το 2019 και το 2023, με στόχο τη συνέχιση της κυβερνητικής πορείας. Μάλιστα, απάντησε σε δημοσιογραφικές αναφορές περί εκλογικής προετοιμασίας, επιμένοντας ότι το κυβερνητικό έργο συνεχίζεται ανεξάρτητα από εκλογικούς κύκλους και πολιτικές ερμηνείες.

Σήμα στη βάση της ΝΔ

Αυτό που διέκρινα όμως από τη χθεσινή περιοδεία του πρωθυπουργού, λίγα εικοσιτετράωρα μετά το συνέδριο της ΝΔ ήταν από ένα «γαλάζιο» νομό, η προσπάθειά του να πείσει τη βάση του κόμματος για την ανάγκη στήριξης. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και το μήνυμα συσπείρωσης που έστειλε προς τα στελέχη και τους υποστηρικτές της ΝΔ, ζητώντας ενίσχυση της επαφής με την κοινωνία και ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Έθεσε ως κεντρικό πολιτικό δίλημμα των επόμενων εκλογών τη σταθερότητα, τη συνέπεια και την ικανότητα διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι η συνέχιση της πορείας ανάπτυξης θα αποτελέσει βασικό κριτήριο επιλογής των πολιτών. Και αυτό που ξέρω είναι ότι θα έχει ένα μεγάλο κύκλο περιοδειών.

Η αγωνία του Ανδρουλάκη

Είσαι τώρα ο πρωθυπουργός ή στέλεχος αυτή της κυβέρνησης ή στέλεχος της ΝΔ και έχεις ακούσει, ειδικά από το ΠΑΣΟΚ, ότι μπορεί να φανταστεί κανείς σχετικά με θέματα κράτους Δικαίου, εκτροπές και παραβιάσεις του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής. Μπορείς να μη σχολιάσεις αυτό που έγινε χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με τις διαρροές από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη για την απόρρητη συζήτηση με τον επικεφαλής της ΕΥΠ; Διότι, όπως είπε και ο Παύλος Μαρινάκης, αυτό που έγινε με το ΠΑΣΟΚ «δεν έχει προηγούμενο». Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η ανευθυνότητα με τη διαρροή διαλόγων που επί της ουσίας καθίσταται επικίνδυνη πρακτική. Εντάξει, υπάρχει η αγωνία του Νίκου Ανδρουλάκη για την εμφάνιση δύο νέων κομμάτων που τον οδήγησε να πάει ο ίδιος στην επιτροπή αλλά στο τέλος της ημέρας αυτή η μονοθεματική αντιπολιτευτική τακτική, μου λένε, μόνο καλό δεν κάνει στο κόμμα του και στον ίδιο. Αφήστε που δίνει δικαιώματα και επιβεβαιώνει τον «ψηλό» που δεν χάνει ευκαιρία να αναδεικνύει την ένδεια προτάσεων από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Η λεπτομέρεια που τόνισε η Συρεγγέλα

Ένας μικρός χαμός σημειώθηκε χθες στη Βουλή ανάμεσα στον υπουργό Δικαιοσύνης και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Αφορμή, η διαρροή ενός τμήματος διαλόγου από την κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας. Δεν θέλω όμως να σταθώ στην κόντρα αυτή αλλά στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα η οποία σε βραδινή εκπομπή είπε πρώτη ότι η Χαριλάου Τρικούπη στην επίσημη ιστοσελίδα της φιλοξένησε αποσπάσματα από όσα ειπώθηκαν στην απόρρητη συνεδρίαση. Και επειδή το έψαξα, όντως έχουν τα έχουν αναρτήσει. Η βουλευτής της Δυτικής Αθήνας μιλάει για μία κίνηση με θεσμικό ατόπημα και το ΠΑΣΟΚ από την άλλη απαντάει ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα του 2022, όπου όπως αναφέρει, καταγράφονται διαρροές καταθέσεων στην Επιτροπή Θεσμών του Παναγιώτη Κοντολέων, του Θεόδωρου Δραβίλα και του Γιάννη Ρουμπάτη σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις για τις υποκλοπές.

Δεν θέλει να κάψει το «χαρτί»

Δεν θα καταθέσει σήμερα τελικά το ΠΑΣΟΚ πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης καθώς πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι η σχετική πρόταση βρίσκεται ήδη στο συρτάρι αλλά η ηγεσία του κόμματος έκρινε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσει σε αυτήν την κίνηση. Μιλώντας με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μου μετέφεραν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι φανερά εκνευρισμένος με την υπόθεση των υποκλοπών και ειδικά του πολέμου που δέχτηκε από κυβέρνησης και πρόεδρο Βουλής για την διαρροή του διαλόγου από την κλειστή επιτροπή όπου κατέθεσε ο επικεφαλής της ΕΥΠ. Γι’ αυτό αναμένεται σήμερα να σηκώσει ψηλά τους τόνους της αντιπαράθεσης καθώς συζητείται η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις παρακολουθήσεις. Η κυβερνητική πλειοψηφία αναμένεται να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας και να ζητήσει 151 ψήφους για σύσταση εξεταστικής τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία με την αντιπολίτευση να αποφασίζει – κατά πάσα πιθανότητα – την αποχώρηση από την ολομέλεια ανεβάζοντας στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο. Πάντως κάτι το final four, κάτι ότι δεν θέλει να κάψει το «χαρτί» της δυσπιστίας η κυβερνητική αμφισβήτηση πάει για αργότερα.

Η Μπάρτσα του Τσίπρα

Και να πάω στον Αλέξη Τσίπρα και στο νέο κόμμα που έρχεται και αυτό την προσεχή Τρίτη. Η συγκεκριμένη μέρα από την αρχαιότητα δεν θεωρείται γούρικη και συνήθως πολλοί απέφευγαν να κάνουν μια νέα αρχή τέτοια μέρα. Μάλλον ο Αλ. Τσίπρας δεν πιστεύει σε αυτά και μένει να φανεί πως θα πάει το νέο εγχείρημα. Μόνο το κόμμα πρέπει να θυμίζει Μπαρτσελόνα και όχι την ομάδα του τον Παναθηναϊκό. Γιατί το αναφέρω αυτό; Διότι χθες έκανε νέα ανάρτηση με την αναφορά ότι η ομάδα δουλεύει στο φουλ και μάλιστα έβαλε και φανέλα με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα και το νούμερο 26, ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Ο πρώην πρωθυπουργός πάντως το είχε πει και παλαιότερα όπως θυμήθηκα, όταν τον ρώτησαν τι ομάδα θέλει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είπε Παναθηναϊκό αλλά Μπαρτσελόνα.

Οι τέσσερις άντρες που γνωρίζουν το όνομα του κόμματος του Τσίπρα

Επανέρχομαι σήμερα στο θέμα που χθες στροβίλιζε στη μισή και βάλε δημοσιογραφική πιάτσα. Αναφέρομαι στο πως στο καλό θα ονομαστεί ο νέος πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα. Αφορμή όπως θα γνωρίζετε οι περισσότερο, στάθηκε το βίντεο που ανέβασε ο πρώην πρωθυπουργός στον προσωπικό του λογαριασμό, με νεολαίους να προτείνουν ονόματα, ένα τσιτάτο τρικ επικοινωνίας λίγες ημέρες πριν την επίσημη παρουσίαση στην πλατεία Θησείου. Δεν θα σας πω εγώ το όνομα γιατί δεν το γνωρίζω. Μπορώ όμως να σας πω με σχετική σιγουριά τι δεν θα είναι. Παρότι η «Πυξίδα» ήταν αυτή που ακούστηκε στο βίντεο η γράφτηκε από τους περισσότερους, τελικά δεν θα είναι. Εκεί όμως που η ιστορία γίνεται ενδιαφέρουσα είναι στο ποιοι ξέρουν. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κύκλος των μυημένων είναι εξαιρετικά στενός. Τέσσερα ονόματα, τέσσερα στόματα ραμμένα. Πρώτος ο εξ απορρήτων του και από τα πιο έμπιστα πρόσωπα του, ο Γιώργος Βασιλειάδης. Επίσης ο Μιχάλης Καλογήρου ο πρώην διευθυντής του πολιτικού του γραφείου επί αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίσης, ο Κώστας Τούμπουρος, ο προσωπικός του φίλος από τα φοιτητικά του χρόνια στο ΕΜΠ. Και τέλος ο Πέτρος Κόκκαλης που θεωρείται και άνθρωπος κλειδί. Μέχρι την Τρίτη στις οκτώ, λοιπόν, τα στόματα θα παραμείνουν κλειστά. Η μήπως όχι;

Γιατί ο Τσίπρας δεν θέλει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο Θησείο

Και μένω στο Θησείο όπου εκεί ο «μπαλαδόρος» Αλέξης Τσίπρας θα ανοίξει και επίσημα τα χαρτιά του. Δεν ξέρω αν θα γίνει με τυμπανοκρουσίες, αλλά σίγουρα θα γίνει με μουσική υπογραφή του φίλου του και γνωστού συνθέτη Σταμάτη Κραουνάκη – όπως σας έλεγα από χθες. Και επειδή ο Αλέξης Τσίπρας θέλει την επόμενη ημέρα να γραφτεί το όνομα, η διακήρυξη, το έμβλημα και όχι η λίστα των παρόντων βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ, σας λέω ότι πάρθηκε απόφαση μετά από συζήτηση οι τελευταίοι να μην παραστούν στην εκδήλωση. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Και η απόφαση πάρθηκε για έναν συγκεκριμένο λόγο. Για να μην δημιουργήσουν πρόβλημα στον Τσίπρα αλλά και στην πλατεία Κουμουνδούρου. Γιατί αν γινόταν αυτό την Τετάρτη το πρωί θα έπαιζαν ως βασικό θέμα τα ΜΜΕ τα posts στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Παύλου Πολάκη. Αν με ρωτάτε, είμαι σίγουρος ότι η απόφαση τη γνωρίζει και η Αμαλίας, αν δεν την έχουν αποφασίσει μαζί. Υπάρχει δηλαδή ένα άτυπο απαγορευτικό.

Ποια κάνει media training στα 25 στελέχη

Το ξέρατε εσείς ότι τα στελέχη του νέου φορέα του Αλέξη Τσίπρα που θα βγουν μπροστά, έχουν ήδη καθίσει στα θρανία; Σας λέω λοιπόν ότι 25 στελέχη που μέσα υπάρχει και ένας πρώην βουλευτής, έχουν μπει στη διαδικασία του media training. Για όσους δεν γνωρίζουν είναι μία εξειδικευμένη διαδικασία επικοινωνιακής εκπαίδευσης και ουσιαστικά προετοιμάζει τα στελέχη για να βγουν στην βιτρίνα δηλαδή στα ΜΜΕ. Μαθαίνω ότι οι ώρες που κάθισαν στα θρανία είναι αρκετές και μερικοί εξ αυτών θα κοπούν. Το ζουμί βέβαια σε όλο αυτό είναι το ποιος ή ποιοι είναι οι καθηγητές. Λοιπόν, όπως μαθαίνω τα άτομα είναι τρία με προεξέχοντα ρόλο μίας γυναίκας επικοινωνιολόγου. Δηλαδή αυτή που έχει το γενικό πρόσταγμα. Αυτή τη στιγμή είναι πολιτική αναλύτρια σε βραδινή εκπομπή και διευθύνουσα σύμβουλος σε εταιρεία επικοινωνίας που δεν σχετίζεται με το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό σημαίνει ότι για να δίνει τα φώτα της σε αυτά τα στελέχη έχει πάρει το πράσινο φως από το ΔΣ της εταιρείας – όπως γίνεται βέβαια σε κάθε σοβαρή εταιρεία. Και για να βάλω το κερασάκι στην τούρτα ήταν στο ΠΑΣΟΚ επί Γιώργου Παπανδρέου σε καίρια θέση ως αναπληρώτρια ενώ στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ με τον τρόπο της, στήριξε τον Παύλο Γερουλάνο. Ουσιαστικά μόνο το όνομα της δεν σας είπα.

Η εκλογή από τον πρώτο γύρο

Αυτό που είδα χθες και όπως μου είπαν στελέχη όλων των κομμάτων, θα αποτελέσει σημείο τριβής και ίσως και σύγκρουσης είναι οι αλλαγές στην εκλογική διαδικασία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Η εκλογή θα είναι από τον πρώτο γύρο και όχι από το δεύτερο που καταργείται και εισάγεται η εναλλακτική ψήφος. Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί εάν ψηφιστεί, στις εκλογές του 2028. Σύμφωνα με τον Κώδικα, οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα διεξάγονται πλέον ανά πενταετία, την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, με τους ψηφοφόρους να μπορούν να δίνουν συμπληρωματική ψήφο σε άλλους συνδυασμούς. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι θα βάζουν σταυρό στον συνδυασμό, τον δήμαρχο ή περιφερειάρχη που έχουν επιθυμούν και κανονικά στους δημοτικούς συμβούλους. Ωστόσο, στο κάτω σημείο του ψηφοδελτίου θα υπάρχουν και οι υπόλοιποι συνδυασμοί κατά σειρά ανακήρυξης ώστε ο ψηφοφόρος να μπορεί να δίνει συμπληρωματικά και εναλλακτική ψήφο.

Ο πήχης του 42%

Εάν ο συνδυασμός που προηγείται ξεπεράσει το 42%, ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης εκλέγεται άμεσα συγκεντρώνοντας τουλάχιστον τα 3/5 των εδρών. Σε αυτή την περίπτωση δε λαμβάνεται υπόψη η εναλλακτική ψήφος. Εάν όμως, ο πρώτος συνδυασμός δεν ξεπεράσει το 42%, ενεργοποιείται η δεύτερη φάση της καταμέτρησης με την προσθήκη των εναλλακτικών ψήφων στους δύο πρώτους συνδυασμούς. Με απλά λόγια, αυτό που μέχρι σήμερα γινόταν τη δεύτερη Κυριακή (σ.σ. με την αναμέτρηση των δύο πρώτων παρατάξεων), θα γίνεται από την πρώτη. Στους σταυρούς που έχουν ήδη συγκεντρώσει οι δύο πρώτες παρατάξεις, θα προστίθενται και οι εναλλακτικές ψήφοι. Αυτές που έχουν πάρει από πολίτες οι οποίοι ψήφισαν παράταξη που δεν πέρασε στη δεύτερη φάση, δηλαδή με το ισχύον σύστημα δε θα πήγαινε σε δεύτερο γύρο.

Πασοκική μουρμούρα για τη διεύρυνση

Και να πάω στο ΠΑΣΟΚ όπου χθες ο Κώστας Σκανδαλίδης παρουσίασε το δεύτερο γύρο της διεύρυνσης με την ανακοίνωση άλλων 29 προσώπων. Μερικοί από αυτούς είχαν αποτραβηχτεί τα τελευταία χρόνια, ενώ μερικοί είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και επέστρεψαν στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί όμως άκουσα μουρμούρα; Διότι στα ονόματα που έρχονται πίσω στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι όσοι πήγαν στη ΝΔ, ενώ δεν υπάρχει ούτε ένα κεντροδεξιό στέλεχος που να εγκαταλείπει το κυβερνών κόμμα. Και έτσι λένε ότι αυτό δεν λέγεται αμφίπλευρη διεύρυνση, αλλά γι’ αυτό δεν φταίει ο Κ. Σκανδαλίδης αλλά είναι γενικό πρόβλημα του κόμματος.

Οι νέες business του Κατσιώτη

Νέα κίνηση στο πεδίο των ακινήτων έκανε όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω ο Αλέξανδρος Κατσιώτης της ΕΛΓΕΚΑ. Όπου ΕΛΓΕΚΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους στον χώρο της εμπορίας, διανομής και αντιπροσώπευσης καταναλωτικών προϊόντων, με δραστηριότητα που συνδέεται κυρίως με τα ταχυκίνητα καταναλωτικά αγαθά και την εφοδιαστική αλυσίδα. Η νέα του κίνηση στο χώρο των ακινήτων ακούει στο όνομα Nadir Investments με κύρια δραστηριότητα την αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, ενώ ως δευτερεύουσα δραστηριότητα δηλώνεται η κατασκευή κατοικιών. Έδρα της η οδός Βαλαωρίτου στο Κολωνάκι, με τον ίδιο να ανοίγει ένα ακόμα πεδίο στις ήδη υπάρχουσες επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Πόσο ακριβότερα πληρώνει η Ελλάδα την αμόλυβδη

Το καύσιμο αποτελεί έναν από τους πιο νευραλγικούς παράγοντες κόστους για ένα νοικοκυριό στην Ελλάδα. Κι εδώ θέλω να σας πω και κάποια πράγματα, παρουσιάζοντας στοιχεία για να υποστηρίξω αυτό που μόλις προανέφερα. Η χώρα μας λοιπόν αποτελεί μία από τις ακριβότερες αγορές της Ευρώπης στην αμόλυβδη 95 οκτανίων σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κομισιόν για τις 18 Μαΐου. Και για να γίνω πιο σαφής, η τιμή στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 2,119 ευρώ το λίτρο, επίπεδο που την κατατάσσει στην τρίτη θέση μεταξύ των χωρών που εμφανίζονται στον σχετικό πίνακα, πίσω μόνο από την Ολλανδία, όπου η τιμή φτάνει τα 2,388 ευρώ, και τη Δανία, με 2,339 ευρώ. Αλλά για να πάω και ένα βήμα παραπέρα, η ελληνική τιμή βρίσκεται σημαντικά υψηλότερα από τον σταθμισμένο μέσο όρο της Ευρωζώνης, που διαμορφώνεται στα 1,942 ευρώ το λίτρο, αλλά και από τον μέσο όρο της Ε.Ε. των 27, που κινείται στα 1,882 ευρώ. Με απλά λόγια, ο Έλληνας οδηγός πληρώνει περίπου 17,7 λεπτά ακριβότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και περίπου 23,7 λεπτά ακριβότερα από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η σύγκριση με μεγάλες αγορές: στη Γερμανία η αμόλυβδη βρίσκεται στα 2,043 ευρώ, στη Γαλλία στα 2,083 ευρώ, στην Ιταλία στα 1,937 ευρώ, ενώ στην Ισπανία μόλις στα 1,548 ευρώ.

Ποιος παίρνει θέση στο εργοστάσιο 160 εκατομμυρίων της ΜΕΒΓΑΛ

Άκουσα στην αγορά ότι πίσω από τη στρατηγική επένδυση των σχεδόν 160 εκατομμυρίων που θα κάνει η ΜΕΒΓΑΛ στο γιαούρτι θα βρίσκεται η πολυεθνική Tetra Pak. Μια εταιρεία που βρίσκεται πίσω από πολλά γάλατα και χυμούς, καθώς πουλάει στις γνωστές χαρτοσυσκευασίες στη βιομηχανία, ενώ παρέχει και εξοπλισμούς εργοστασίων. Φαίνεται λοιπόν όπως όλα δείχνουν ότι η συγκεκριμένη εταιρεία θα παίξει ενεργό ρόλο στη συγκεκριμένη επένδυση που ετοιμάζει η γνωστή γαλακτοβιομηχανία, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία της στο περιζήτητο εξαγωγικά, γιαούρτι.

Τι γίνεται με Σαράντηδες και Δέλτα;

Κάτι πήρε το αυτί μου ότι η οικογένεια Σαράντη που έχει τον Όλυμπο και τη Ροδόπη, ενώ εξαγόρασαν και τη Δωδώνη, έχει δείξει ενδιαφέρον και για τη Δέλτα. Οι πληροφορίες από κύκλους που σχετίζονται με την επιχείρηση, διαψεύδονται. Αλλά σας θυμίζω ότι και σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα με τη Δωδώνη, επίσης είχαν διαψευστεί. Οπότε θα ήθελα να κρατήσετε αυτό το ωραίο σενάριο που φρόντισε να μοιραστεί μαζί μου άνθρωπος με τον οποίο μιλάω. Και μέσα βέβαια σε όλο αυτό, ενδιαφέρον θα είχε και ο ρόλος του CVC, του fund δηλαδή στο οποίο ανήκει σήμερα η Δέλτα.

Πουλάει ο Σωκράτης Κόκκαλης

Ο όμιλος Intracom του Σωκράτη Κόκκαλη, έκανε τη μεγάλη έκπληξη στην αγορά, πουλώντας την Ευρώπη Holding, στην Credia των Μπάκου – Καϋμενάκη – Εξάρχου. Αποδεικνύοντας ότι δεν διστάζει όταν βρίσκει ευκαιρίες να αποεπενδύει. Και από την άλλη η τράπεζα, μπήκε και αυτή στον τομέα των ασφαλίσεων, όπως έχουν κάνει και άλλες τράπεζες όπως η Eurobank με την Eurolife και η Πειραιώς και την Εθνική Ασφαλιστική. Από την άλλη υπάρχει και ένα ακόμα μέτωπο. Που μένει να ξεκαθαριστεί. Θυμάμαι ότι η ο Κόκκαλης και πιο συγκεκριμένα η Intracom έχει αποκτήσει τη Mothercare, τη γνωστή εταιρεία βρεφικών, κατά το 60%. Και σκοπεύει να την πουλήσει και αυτήν. Το υπόλοιπο 40% έχει η οικογένεια Λάππα, η οποία είχε ήδη τη Mothercare στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί τι θα γίνει. Αν δηλαδή θα πουληθεί σε κάποιον άλλο το ποσοστό της Intracom ή εάν θα το πάρει η οικογένεια Λάππα. Χωρίς βέβαια να αποκλείεται και η εξ ολοκλήρου πώλησή της. Ακούγονται πολλά στην πιάτσα, ωστόσο θα έχω να σας πω περισσότερα σύντομα και από αυτό το μετερίζι.

To περιζήτητο Μέγαρο της Εθνικής Ασφαλιστικής

Το επιβλητικό κτίριο της Εθνικής Ασφαλιστικής στη λεωφόρο Συγγρού πιθανότατα το ξέρετε. Το συναντάτε στην άνοδο προς Αθήνα, λίγο πριν το Intercontinental. Κάποια στιγμή μάλιστα το 2025 είχε ξεκινήσει στην αγορά και μία διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επενδυτές, με ιδιοκτήτρια τότε την Εθνική Ασφαλιστική πριν αυτή εξαγοραστεί από την Πειραιώς. Στην πορεία όμως τα δεδομένα άλλαξαν, μετά την εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρείας. Για να μπω και σε λεπτομέρειες όμως, το συγκρότημα της αποτελείται από το ισόγειο και έξι ορόφους. Το κόστος για την κατασκευή του ανήλθε στα 36,3 εκατομμύρια ευρώ – κατασκευασμένο μεταξύ 2003 και 2006 – και είναι συνολικής επιφάνειας 70.000 τ.μ. Σχεδιάστηκε από τον διάσημο αρχιτέκτονα Mario Botta. Αποτελείται από υπόγεια γκαράζ συνολικής επιφάνειας 40.000 τ.μ. και ανωδομή 30.000 τ.μ. Σήμερα είναι ένα από τα πιο περιζήτητα κτίρια γραφείων στην Αθήνα. Και όπως έμαθα από άνθρωπο της αγοράς, θα είναι το επόμενο ακίνητο που θα μπει στη συλλογή της Trastor, η οποία “ψωνίζει” με προσήλωση από το χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Ασφαλιστικής, μετά και τα τρία ακίνητα που απέκτησε στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Αποτελεί θέμα χρόνου, μου έλεγε το ίδιο πρόσωπο και πιθανότατα θα το δούμε να συμβαίνει μέσα στη χρονιά που διανύουμε. Για την ιστορία, η αξία του εκτιμάται σε πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.