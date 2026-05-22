Η πόλη της Νέας Υόρκης θα προσφέρει στους κατοίκους της τη δυνατότητα να προμηθευτούν εισιτήρια των 50 δολαρίων για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα πραγματοποιηθούν το φετινό καλοκαίρι στο Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε την Πέμπτη (21/5) ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι.

Συνολικά 1.000 οικονομικά εισιτήρια θα διατεθούν μέσω κλήρωσης, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνεται και δωρεάν μεταφορά μετ’ επιστροφής με λεωφορείο προς το γήπεδο στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ. Τα εισιτήρια θα κατανεμηθούν σε πέντε αγώνες της φάσης των ομίλων και δύο παιχνίδια των νοκ άουτ, με 150 διαθέσιμα εισιτήρια για κάθε αναμέτρηση.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι άνθρωποι δεν θα αποκλειστούν οικονομικά από το άθλημα που οι ίδιοι βοήθησαν να δημιουργηθεί», δήλωσε ο Μαμντάνι σε συνέντευξη Τύπου στη συνοικία Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι τα 50 δολάρια αντιστοιχούν περίπου στην τιμή πέντε καφέδων στη Νέα Υόρκη.

1,000 World Cup tickets. $50 each. All for New Yorkers.



We fought hard to make the people’s game available to the people — and won.



Let the summer of soccer begin. pic.twitter.com/CakNsxtF6b — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) May 21, 2026

Από τις 25 Μαΐου, οι κάτοικοι θα μπορούν να συμμετάσχουν σε κλήρωση για το δικαίωμα αγοράς των εισιτηρίων. Τα εισιτήρια θα είναι αυστηρά προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα, ενώ θα παραδίδονται στους νικητές στο σημείο αναχώρησης των λεωφορείων, προκειμένου να αποφευχθεί η μεταπώλησή τους στη «μαύρη αγορά».

Το ζήτημα των υψηλών τιμών των εισιτηρίων αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης ενόψει της διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί από κοινού σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Mayor Mamdani Holds a Press Conference to Make a World Cup Announcement https://t.co/ieAqLO7zO0 — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) May 21, 2026

Σύμφωνα με την πλατφόρμα TicketData, που παρακολουθεί τις τιμές των εισιτηρίων, το μέσο κόστος εισόδου για αγώνα της φάσης των ομίλων στη Νέα Υόρκη είχε φτάσει μέχρι την Τετάρτη (20/5) τα 864 δολάρια. Παράλληλα, αρκετά εισιτήρια μεταπώλησης εμφανίζονται σε διάφορες πλατφόρμες -ακόμη και στην επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης της FIFA- σε τιμές χιλιάδων δολαρίων.

Μάλιστα, οι καλύτερες θέσεις για τον τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρσεϊ διατέθηκαν προς πώληση σε τιμές που άγγιζαν τα 33.000 δολάρια. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, είχε υπερασπιστεί νωρίτερα μέσα στον μήνα τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Από την πλευρά του, ο δημοτικός σύμβουλος της Νέας Υόρκης, Γιουσέφ Σαλάαμ, δήλωσε: «Αυτή είναι η στιγμή να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα συμμετέχουν και όλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη διοργάνωση».

Οι νικητές της κλήρωσης θα έχουν δικαίωμα αγοράς έως δύο εισιτηρίων ο καθένας