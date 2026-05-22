Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ζήτησε να μπει τέλος στον «έλεγχο» και την «απομόνωση» που, όπως είπε, υφίσταται ο λαός της Κούβας, ο οποίος δοκιμάζεται από έντονη οικονομική κρίση και δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Έπειτα από δεκαετίες κακοδιαχείρισης και πολιτικής καταστολής, η οικονομική κρίση στην Κούβα φθάνει σε ένα πραγματικό σημείο καμπής. Ο κουβανικός λαός αξίζει ευκαιρίες και ελευθερία, όχι πια έλεγχο και απομόνωση», δήλωσε η Ευρωπαία αξιωματούχος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Πόλη του Μεξικού, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Μεξικού.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε την Κούβα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «αποφασισμένες» να επιφέρουν αλλαγή στο κομμουνιστικό καθεστώς, μία ημέρα μετά την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του πρώην προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο.

«Το οικονομικό τους σύστημα δεν λειτουργεί. Είναι ελαττωματικό και δεν μπορούμε να το φτιάξουμε με το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ρούμπιο από το Μαϊάμι, γενέτειρά του.

Την ίδια ώρα, η ένταση ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Αβάνα παραμένει αυξημένη.

Πέρα από το εμπάργκο που ισχύει από το 1962, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει από τον Ιανουάριο πλήρη πετρελαϊκό αποκλεισμό στο νησί, οδηγώντας σε εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Η Κάλας βρίσκεται στο Μεξικό μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την υπογραφή ανανεωμένης εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό.

Τον Ιανουάριο του 2025, ΕΕ και Μεξικό ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για την αναβάθμιση της συμφωνίας τους, η οποία προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση σχεδόν όλων των δασμών στις εισαγωγές από την Ένωση και τη διευκόλυνση των εμπορικών ροών από το Μεξικό.