Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην πόλη Φεζ, στο βορειοανατολικό τμήμα του Μαρόκου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Ένοικοι γειτονικών κτιρίων κλήθηκαν να τα εγκαταλείψουν για προληπτικούς λόγους, υπό τον φόβο νέας κατάρρευσης σε αυτή την πυκνοκατοικημένη συνοικία της πόλης.

Σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες στα χαλάσματα. Μέχρι το μεσημέρι, έξι άνθρωποι είχαν ανασυρθεί ζωντανοί από τα ερείπια της πολυκατοικίας, η οποία χτίστηκε τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης.

Στη Φεζ, πρώην πρωτεύουσα και τρίτη πολυπληθέστερη πόλη του Μαρόκου, έχουν σημειωθεί ανάλογα δυστυχήματα τους τελευταίους μήνες. Τον Δεκέμβριο, δύο κτίρια είχαν καταρρεύσει προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων.