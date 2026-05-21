Ο Ολυμπιακός συμφώνησε προφορικά με τη Μπράιτον για την πώληση του Κοστίνια και στο ταμείο της ΠΑΕ θα μπουν περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ, ενώ θα εξασφαλιστεί και ποσοστό μεταπώλησης.

Τις τελευταίες μέρες έγινε γνωστό το ενδιαφέρον της αγγλικής ομάδας για τον 26χρονο Πορτογάλο δεξιό μπακ και τελικά οι συζητήσεις ανάμεσα σε όλες τις πλευρές πήγαν καλά και απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση του deal.

Ο Κοστίνια αποτέλεσε στόχο ευρωπαϊκών ομάδων και σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδου αλλά οι «ερυθρόλευκοι» δεν ήθελαν να τον παραχωρήσουν, τώρα όμως τα δεδομένα άλλαξαν και τις επόμενες μέρες η μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο Ολυμπιακός θα εισπράξει περισσότερα από 10-11 εκατ. ευρώ για την πώληση του Κοστίνια ενώ θα έχει και ποσοστό μεταπώλησης, με τον παίκτη, από την πλευρά του, να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο.

Έτσι, για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι οι «ερυθρόλευκοι» θα πουλήσουν παίκτη στη Μπράιτον και από εδώ και πέρα θα κινηθούν για την απόκτηση δύο παικτών για το δεξί άκρο της άμυνας, με δεδομένο πως ο Ροντινέι, όπως είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα υπολογίζεται σαν εξτρέμ πλέον.