Ήταν νύχτα της 17 Μαίου του 2017 όταν το σήμα της «Ολυμπιακής» που βρίσκεται στην συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Αλίμου φωταγωγήθηκε παρουσία των ανθρώπων του Πολιτιστικού Κέντρου των Εργαζομένων στην Ολυμπιακή Αεροπορία, που προηγουμένως είχαν προβάλει σθεναρή αντίσταση στην απόφαση του να κοπεί και να γίνει σκραπ.

Το σήμα της Ολυμπιακής απέκτησε τότε μια δεύτερη ευκαιρία να στέκει θεματοφύλακας της «αεροπορικής εταρείας των πέντε ηπείρων», στο οικόπεδο που είχε αγοράσει ο Αριστοτέλης Ωνάσης το 1969, έναντι 1 εκατομμυρίου δραχμών και στην συνέχεια συρρικνώθηκε από τους πολεοδομικούς σχεδιασμούς που πραγματοποιήθηκαν.

Σήμερα αρκετά χρόνια μετά τη διάσωση του, πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεγάλη συντήρηση βάσει της σύμβασης που έχει υπογραφεί, ενώ η εταιρεία «Politis Group» έχει αναλάβει να αντικαταστήσει τα παλιά φωτιστικά σώματα με σύγχρονα, μη ενεργοβόρα, ενώ θα παρακολουθεί και την ομαλή λειτουργία του σε βάθος χρόνου.

Ο Πρόεδρος του «ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.» Βασίλης Τσατσαράγκος μιλώντας στο Newsbeast αναφέρει χαρακτηριστικά για το θέμα.

Το παρασκήνιο της κατεδάφισης και η συμμαχία διάσωσης

«Πρόσφατα πραγματοποίησαμε μετά από χρόνια και φυσικά μετά την διάσωση του, την συντήρηση του σήματος της Ολυμπιακής που δημιουργήθηκε μετά από εντολή του Αριστοτέλη Ωνάση, σε αγορασμένο οικόπεδο από τον ίδιο,και που είχε στόχο του να συνδέει νοητά την «Ολυμπιακή» με την Ελλάδα στο μυαλό των ταξιδιωτών, ιδίως εκείνων των πτήσεων εξωτερικού που ερχόντουσαν τότε στο Ανατολικό αεροδρόμιο.

Στο σήμα της Ολυμπιακής που σώθηκε χάριν στις ενέργειες του Πολιτιστικού μας κέντρου αλλά και του δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης, πραγματοποιήθηκε μια σημαντική και πολύ σοβαρή συντήρηση σε όλα τα επίπεδα και βέβαια χάριν στην χορηγία της εταιρείας «Politis Group» θα αναβαθμιστεί και ο φωτισμός του. Η εταιρεία θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι ευγενικά έχει αναλάβει εκτός από την αναβάθμιση του φωτισμού που περιλαμβάνει στοιχεία μη ενεργοβόρα, και την παρακολούθηση της λειτουργίας του, ώστε όταν κάποιο στοιχείο παρουσιάζει πρόβλημα η καίγεται να το αντικαθιστά.

Η δαπάνη συνολικά για την συντήρηση του σήματος της Ολυμπιακής ανήλθε στα 7100 ευρώ που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από εμάς ως Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων στην Ολυμπιακή Αεροπορία και πλέον μένει η αντικατάσταση των φωτιστικών σημάτων με led φώτα τα οποία χρηματοδοτεί η εταιρεία «Politis Group».

Ο Πρόεδρος του «ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.» Βασίλης Τσατσαράγκος στην συνέχεια αναφέρθηκε στα γεγονότα του 2016, όταν η Πολιτεία έδωσε εντολή για την καταστροφή του σήματος της Ολυμπιακής

«To 2016 όταν δόθηκε εντολή στην τροχαία Γλυφάδας να γκρεμιστεί το σήμα ειδοποιηθήκαμε και παρεμβήκαμε άμεσα σε αντίθεση με την Olympic Air, και τον εκκαθαριστή της Ολυμπιακής αεροπορίας που ήταν η Εθνική Τράπεζα που όταν ρωτήθηκαν για το θέμα της διάσωσης δεν παρενέβησαν ώστε να μην γκρεμιστεί.

Εμείς ως «ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.» κινητοποιηθήκαμε άμεσα, απευθυνθήκαμε στο Δήμαρχο που συμμάχησε με εμάς για την διάσωση του. Στείλαμε μάλιστα απο κοινού επιστολή και ουσιαστικά το πήραμε πάνω μας και ως προς την αστική ευθύνη και ως προς το ζήτημα της ανακατασκευής, και του συνεχούς ελέγχου του για στατικότητα .

Και μπορώ να πω σήμερα πως ο σκοπός μας επετεύχθει χάριν στη συνεργασία μας με τον Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο. Έτσι, σήμερα έχουμε το πρώτο τοπόσημο που εγκανιάστηκε το 2017 με 3,5 χιλιάδες ανθρώπους που παρέστησαν στην φωταγώγηση του, την νύχτα της 17ης Μαίου του 2017, και τώρα έγινε η πρώτη συντήρηση όπως απαιτεί η σύμβαση που έχουμε υπογράψει. Επιπλέον όμως τώρα πια έχουμε και το δεύτερο τοπόσημο με το Boeing 727 του Αριστοτέλη Ωνάση στην λεωφόρο Βουλιαγμένης περιοχή – πλατεία Ολυμπιακής όπως ονομάστηκε.

Από το οικόπεδο του Ωνάση στα ενεργειακά led

Να σας αναφέρω εδώ ότι το «κομμάτι» αυτό γης, το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται τοποθετημένο το σήμα της Ολυμπιακής είχε αγοραστεί το 1969 από τον Αριστοτέλη Ωνάση έναντι ενός εκατομμυρίου δραχμών, ενώ με τα χρόνια συρρικνώθηκε λόγω του πολεοδομικού σχεδιασμού και σήμερα ο χώρος ανήκει στον δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης.

Δεν σας κρύβω πως σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το σήμα της Ολυμπιακής στέκει στα σύνορα μιας ευρύτερης περιοχής που αλλάζει ριζικά και σηματοδοτεί με την ύπαρξη του, πως κάποτε εκεί υπήρχε ένα αεροδρόμιο που υπήρξε η μεγαλύτερη πύλη ταξιδιωτών από ολόκληρο τον κόσμο, προς το εσωτερικό της χώρας.

Με τα δυο αυτά τοπόσημα, το σήμα της Ολυμπιακής καθώς και το Boeing 727 του Ωνάση, διατηρούμε την μνήμη ζωντανή και φυσικά έπεται μέσα σε λίγους μήνες και το 747 μέσα στο χώρο του Ελληνικού που θα αποτελέσει ένα σημαντικό έκθεμα για να περάσουμε στην συνέχεια στο επόμενο βήμα που είναι η δημιουργία του μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο παλιό εργοστάσιο του ΚΕΑ.

Αυτός είναι ο σχεδιασμός, και βέβαια θέλω εδώ να ευχαριστούμε θερμά το site Νewsbeast καθώς αναδεικνύει τέτοιου είδους θέματα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να περνά στην κοινωνία ότι πρέπει να διασώζονται μνήμες, ιστορικότητες, πολιτισμικά αποτυπώματα τα οποία στο μέλλον θα υπενθυμίζουν στις νεότερες γενιές, τι ήταν το Ελληνικό, και ποια ήταν η Ολυμπιακή Αεροπορία με τον ιδρυτή της, τον Αριστοτέλη Ωνάση.