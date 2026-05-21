Με τον Τσούμπερ να πετυχαίνει 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ο Ατρόμητος διέλυσε με 6-0 τον Πανσερραϊκό, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του στη μεγάλη κατηγορία.

Η καλή μέρα φάνηκε από το… πρωί για τους Περιστεριώτες, καθώς μόλις στο 3ο λεπτό ο Τσούμπερ έκανε το 1-0 από κοντά μετά την πάσα του Τσιγγάρα. Και από εκεί και πέρα, ο Ελβετός άσος δεν είχε σταματημό…

Στο 20′, μετά την πάσα του Μίχορλ, ο Τσούμπερ βρήκε ξανά δίχτυα για το 2-0, αμέσως μετά, στο 22′, έκανε χα-τρικ γράφοντας το 3-0 μετά το γύρισμα του Φαν Βέερτ και στο 40′ σκόραρε και πάλι, αυτή τη φορά από ασίστ του Πνευμονίδη, ανεβάζοντας το σκορ στο 4-0.

Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο αλλά δεν κατάφερε τίποτα σημαντικό, με τον Ατρόμητο να μη σταματάει, αλλά αντιθέτως να πετυχαίνει ακόμη δύο γκολ: 5-0 στο 79′ ο Τσιλούλης και 6-0 στο 81′ ο Πνευμονίδης, με την ομάδα του Περιστερίου να κλείνει με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή σεζόν.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Αθανασίου, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Κίνι, Ουρόνεν (74΄ Γιώργος Παπαδόπουλος), Τσιγγάρας, Μίχορλ (59΄ Μιχόρλ), Πνευμονίδης, Τσούμπερ (82΄ Γιουμπιτάνα), Φαν Βέερτ (59΄ Καραμάνης), Μπάκου (59΄ Τσαντίλας).

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Χάβος (46΄ Λύρατζης), Βολνέι, Γεωργιάδης, Ομεονγκά, Ρουμιάντσεβ (46΄ Ριέρα), Σαλάμ (73΄ Λιάσος), Καρέλης (46΄ Ιβάν), Μασκανάκης (46΄ Τεϊσέιρα).