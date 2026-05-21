Η κωμική σειρά «Γιατί Ρε Πατέρα;» έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 για να μας χαρίζει ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και σασπένς μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Γιατί ρε Πατέρα»!

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 31

Η κατάσταση στο σπίτι της Αντιγόνης, είναι αρκετά τεταμένη. Η Αντιγόνη δεν παίρνει και πολύ ψύχραιμα την αποκάλυψη του σχεδίου του Νίκου, όπως αντίστοιχα και η Διαμάντω τα έχει πάρει για τα καλά με τη Μαλεφιτσάκη για άλλους λόγους.

Ο Δάκης από την άλλη, ενημερώνει τον Μιχαήλο ότι δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο, ενώ η Βιβή αποφασίζει να επιστρέψει στη δουλειά της. Φτάνοντας εκεί όμως την περιμένει μια όχι και τόσο ευχάριστη έκπληξη. Το ίδιο βράδυ, ο Νίκος, συνειδητοποιώντας ότι όλα έχουν πάει στραβά, επισκέπτεται τον Μεγάλο και μαζί με τον Φώντα έρχονται αντιμέτωποι με μια σοκαριστική αποκάλυψη…

ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 32

Νίκος και Φώντας γνωρίζουν πλέον ότι η απειλή γύρω τους είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που πίστευαν, αλλά δεν λένε τίποτα στη Βιβή. Από την άλλη, ο Μιχαήλος πέφτει για τα καλά «στα χέρια» της Τίνας, ενώ ο Νίκος συναντάει τυχαία μετά από πολλά χρόνια μια παλιά του σχέση, αγνοώντας όμως ότι η Μάγδα τον παρακολουθεί.

Κι ενώ γίνονται όλα αυτά, η Αντιγόνη αποφασίζει με τον Ορέστη να πάρουν χωριστούς δρόμους, την ίδια στιγμή που η Βιβή, επίσης, παίρνει μια μεγάλη απόφαση σε σχέση με τον Μιχαήλο…