Ο Πέδρο Πασκάλ δεν είναι απλώς ένας ηθοποιός· είναι το πρόσωπο μιας ολόκληρης γενιάς θεατών. Η πορεία του, γεμάτη υπομονή και επιμονή, αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα καλλιτέχνη που κατέκτησε την κορυφή τη στιγμή που ήταν πλέον απόλυτα έτοιμος. Με καταγωγή από τη Χιλή και οικογενειακούς δεσμούς με τον Πρόεδρο Αλιέντε, κουβαλά την κουλτούρα της Λατινικής Αμερικής σε κάθε του βήμα, αποτελώντας πρότυπο για εκατομμύρια ανθρώπους που βλέπουν στο πρόσωπό του έναν αυθεντικό εκπρόσωπο της διαφορετικότητας. Και με την ταινία The Mandalorian and Grogu να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες, ο ηθοποιός πίσω από τη μάσκα του Mandalorian έχει μια εξίσου ενδιαφέρουσα ιστορία να διηγηθεί, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι κατάφερε να φτάσει από τον Αλιέντε της Χιλής στην κορυφή του Χόλιγουντ.

Οι ρίζες και η πολιτική εξορία

Ο José Pedro Balmaceda Pascal γεννήθηκε στις 2 Απριλίου 1975 στο Σαντιάγο. Οι γονείς του ήταν γιατροί – η μητέρα του παιδοψυχολόγος και ο πατέρας του ενδοκρινολόγος. Η γιαγιά του, από την πλευρά του πατέρα του, γεννήθηκε στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα.



Ως έβδομος δισέγγονος του Mateo de Toro Zambrano, ο Πασκάλ συνδέεται με τις αριστοκρατικές οικογένειες Αλεσάντρι και Αλιέντε. Ο Πασκάλ είναι μικρανιψιός της Λάουρα Αλιέντε, αδελφής του Σαλβαδόρ Αλιέντε, Προέδρου της Χιλής, και δεύτερος ξάδελφος των Ντενίζ και Αντρές Πασκάλ Αλιέντε. Δύο χρόνια πριν γεννηθεί ο Πέδρο, το πραξικόπημα του Πινοσέτ ανέτρεψε τον Σαλβαδόρ Αλιέντε. Οι γονείς του κηρύχθηκαν εχθροί του κράτους και η οικογένεια διέφυγε από τη Χιλή όταν εκείνος ήταν εννέα μηνών, ζητώντας άσυλο στη Δανία αφού πρώτα κατέφυγαν στην πρεσβεία της Βενεζουέλας. Τελικά εγκαταστάθηκαν στις ΗΠΑ, αρχικά στο Σαν Αντόνιο και μετά στην Καλιφόρνια. Παρά τους διωγμούς, από τα οκτώ του χρόνια ο Πασκάλ επισκεπτόταν τακτικά τη Χιλή για να βλέπει τα 34 ξαδέλφια του, κρατώντας ζωντανό τον δεσμό με την πατρίδα του και την πολυτάραχη ιστορία της.

Τηλεόραση και κινηματογράφος

Η καριέρα του ξεκίνησε από τα χαμηλά, με μικρές συμμετοχές σε σειρές όπως το The Mentalist, όπου υποδύθηκε τον ντετέκτιβ Marcus Pike. Παρά τη σύντομη εμφάνισή του, η γοητεία του ήταν ήδη εμφανής.

Ωστόσο, η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε το 2014, όταν εισέβαλε στο σύμπαν του Game of Thrones ως Oberyn Martell. Η ερμηνεία του ήταν αρκετά εμβληματική, συνδυάζοντας την επικίνδυνη γοητεία με το τραγικό φινάλε και αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στη σειρά.

Λίγο μετά, στο Narcos, ως Javier Peña, απέδειξε ότι μπορεί να ηγηθεί μιας δραματικής παραγωγής με κύρος και ένταση.

Ας μην ξεχνάμε και τη συμμετοχή του στο επικό Gladiator 2 του αριστουργηματικού Ρίντλεϊ Σκοτ. Η καθιέρωση ως «Daddy of the Internet» ήρθε μέσα από εμβληματικούς ρόλους «προστάτη». Στο The Last of Us, ως Joel Miller, συγκλόνισε με την ευαλωτότητά του.

Eνώ στο σύμπαν των Star Wars, ο ρόλος του Din Djarin που παίρνει υπό την προστασία τον Baby Yoda Grogu στο The Mandalorian τον μετέτρεψε σε παγκόσμιο σύμβολο με συμπαντικό πρόσιμο. Η ταινία The Mandalorian & Grogu που παίζεται ήδη στους κινηματογράφους αναμένεται να σφραγίσει αυτή τη στενή σχέση με τους fans των γαλαξιακών επών.

Οικογενειακός ακτιβισμός

Πέρα από την υποκριτική, ο Πασκάλ είναι ένας άνθρωπος που εμπνέει έμπρακτα με τις ιδέες και την αγωνιστικότητά του. Η σχέση του με την τρανς αδερφή του, Lux Pascal, αποτελεί τον πυρήνα της δημόσιας στάσης του. Η υποστήριξή του προς εκείνη είναι αμέριστη και απόλυτη, δηλώνοντας συχνά πως η προστασία των τρανς ατόμων είναι για εκείνον προσωπική υπόθεση. Αυτή η ευαισθησία αποτυπώθηκε και στην τέχνη του, όπως στη συμμετοχή του στην ταινία του Pedro Almodóvar, Strange Way of Life, όπου υποδύεται έναν cowboy σε μια queer ιστορία αγάπης δίπλα στον Ethan Hawke.

Σε πρόσφατη εκπομπή του Stephen Colbert The Late Show, δεν δίστασε να φιλήσει στο στόμα, πεταχτά, τον παρουσιαστή, αποχαιρετώντας έτσι τον ίδιο και την εκπομπή του που μετά από 11 χρόνια αυτή τη εβδομάδα θα κοπεί από το CBS.

Στο Χόλιγουντ του σήμερα, αλλά και έξω από αυτό, ο Πέδρο Πασκάλ είναι ο άνθρωπος που όλοι θέλουν να έχουν δίπλα τους. Είτε παλεύει με δράκους και τη συντέλεια του κόσμου, είτε κυνηγά εμπόρους ναρκωτικών, είτε διασχίζει τον γαλαξία με ένα μικρό πράσινο πλασματάκι, το κάνει με μια σπάνια αμεσότητα και ανθρωπιά. Η καταγωγή του και η ζωή του ως πρόσφυγας στις ΗΠΑ διαμόρφωσαν έναν χαρακτήρα σφυρηλατημένο, που δεν ξεχνά τις ρίζες του.



Με το χαμόγελό του και την ακλόνητη ηθική του στάση, ο Πέδρο Πασκάλ δεν είναι απλώς ένας star· είναι ο ηθοποιός που ορίζει την εποχή μας με τον πιο γλαφυρό τρόπο.





