Τέθηκε πλήρως σε ισχύ την Τρίτη ο νόμος «Take It Down Act» στις ΗΠΑ, επιβάλλοντας πλέον στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης την υποχρέωση να αφαιρούν revenge porn και άλλο μη συναινετικό σεξουαλικά ρητό υλικό μέσα σε 48 ώρες από τη στιγμή που ειδοποιούνται από τους χρήστες, διαφορετικά θα έρχονται αντιμέτωπες με υψηλά πρόστιμα.

Η νέα πολιτική, σύμφωνα με δήλωση της γερουσιαστή Έιμι Κλόμπουτσαρ από τη Μινεσότα, η οποία συνέγραψε το νομοσχέδιο μαζί με τον γερουσιαστή Τεντ Κρουζ από το Τέξας, διασφαλίζει ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί «δεν μπορούν πλέον να κλείνουν τα μάτια σε αυτές τις φρικτές μορφές κακοποίησης στα social media».

Το μέτρο είχε υπογραφεί σε νόμο τον περασμένο Μάιο από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ποινικοποίησε τη διαμοίραση τόσο πραγματικού όσο και παραγόμενου μέσω τεχνητής νοημοσύνης deepfake πορνογραφικού ή άλλου σεξουαλικά ρητού υλικού στο διαδίκτυο χωρίς τη συναίνεση του εικονιζόμενου προσώπου.

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες είχαν στη διάθεσή τους έναν ολόκληρο χρόνο για να δημιουργήσουν μηχανισμό αφαίρεσης τέτοιου περιεχομένου εντός 48 ωρών από τη στιγμή που θα λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση από χρήστες. Πλέον, η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 53.088 δολάρια για κάθε παράβαση.

Η δικομματική αυτή διάταξη επιβάλλεται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), η οποία απέστειλε επιστολές σε δώδεκα τεχνολογικές εταιρείες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας, σύμφωνα με την nypost. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Meta, Snapchat, TikTok, X, Reddit, Amazon, Alphabet και Microsoft, αν και ο νόμος εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε εταιρεία «παρέχει κυρίως φόρουμ για περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες ή δημοσιεύει, επιμελείται, φιλοξενεί ή διανέμει ρητό περιεχόμενο που κοινοποιείται χωρίς συναίνεση».

Τα φυσικά πρόσωπα υπάγονταν ήδη στις προβλέψεις του «Take It Down Act», το οποίο ορίζει ότι όσοι παραβιάζουν τον νόμο μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με χρηματικά πρόστιμα αλλά και ποινή φυλάκισης έως δύο ετών.

Πριν από την εφαρμογή του νόμου, τα θύματα είχαν περιορισμένες δυνατότητες αντιμετώπισης του deepfake πορνογραφικού υλικού, το οποίο είχε εξαπλωθεί ραγδαία στα social media. Το 2024, η πλατφόρμα X είχε απαγορεύσει προσωρινά τις αναζητήσεις για την τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ, μετά τη μαζική κυκλοφορία ψεύτικων πορνογραφικών εικόνων της που δημιουργήθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης και διαδόθηκαν στην πλατφόρμα αλλά και σε άλλους ιστότοπους.

Παράλληλα, ο νόμος εμπνεύστηκε από υπόθεση κατά την οποία ένας έφηβος χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει σεξουαλικά ρητές φωτογραφίες μαθήτριας λυκείου στο Τέξας και στη συνέχεια τις διέδωσε μέσω Snapchat. Σε πολλές περιπτώσεις, παρόμοιες ενέργειες χρησιμοποιούνται είτε για εκμετάλλευση είτε για εκδίκηση εις βάρος των θυμάτων.

Η Snapchat είχε δεσμευτεί ήδη από πέρυσι ότι θα συμμορφωθεί με τη νομοθεσία, αναφέροντας σε ανάρτησή της ότι ο νόμος «ευθυγραμμίζεται και συμπληρώνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας».

Από την πλευρά της Meta, η επικεφαλής ασφάλειας γυναικών της εταιρείας, Σίντι Σάουθγουορθ, είχε δηλώσει ότι η εταιρεία συνεχίζει να «στηρίζει τον νόμο TAKE IT DOWN, ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση αυτής της μορφής κακοποίησης στο διαδίκτυο, ενώ ήδη συμμορφωνόμαστε εδώ και αρκετούς μήνες».

Σύμφωνα με την FTC, οι διαδικτυακές πλατφόρμες οφείλουν να παρέχουν σαφείς οδηγίες ώστε «να είναι εύκολη η υποβολή αιτήματος αφαίρεσης περιεχομένου», διαδικασίες που πολλές πλατφόρμες διαθέτουν ήδη.

Για παράδειγμα, στο Instagram εμφανίζονται τρεις τελείες στην επάνω δεξιά γωνία κάθε εικόνας. Πατώντας πάνω τους, εμφανίζεται η επιλογή «Report», μέσω της οποίας οι χρήστες οδηγούνται σε σύνδεσμο για να υποβάλουν αναλυτική αναφορά.

Αντίστοιχα, οι χρήστες του TikTok μπορούν να επισημάνουν παραβιάσεις που σχετίζονται με deepfake περιεχόμενο πατώντας το βέλος στη δεξιά κάτω πλευρά της οθόνης και επιλέγοντας «Sexual content», επιλογή που οδηγεί σε σύνδεσμο υποβολής αναφοράς για ρητές εικόνες.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που αμελούν να αφαιρέσουν το επίμαχο υλικό ή δυσκολεύουν τη διαδικασία αναφοράς μπορούν να καταγγελθούν μέσω της ιστοσελίδας TakeItDown.ftc.gov.

«Τα θύματα διαθέτουν πλέον τα απαραίτητα εργαλεία για να ανακτήσουν την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπειά τους και οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες δεν μπορούν πλέον να κοιτούν αλλού», δήλωσε ο Τεντ Κρουζ.