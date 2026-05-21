Ο Αχιλλέας Μπέος τόνισε ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Stoiximan Super League, χρησιμοποίησε τη λέξη «σκάνδαλο» για το θέμα της ενδεχόμενης αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος, ενώ αναφέρθηκε και στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.

Ο δήμαρχος Βόλου και διοικητικός ηγέτης της τοπικής ομάδας μίλησε στο Metropolis 95.5 και αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα που αφορούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, λέγοντας αναλυτικά τα εξής…

Για την αναδιάρθρωση: «Πολύ ήπια η λέξη σκάνδαλο. Το είχα πει ότι θα γίνει αυτό πριν από ενάμισι μήνα, είναι κάτι αντιδημοκρατικό. Δεν πρόκειται να γίνει ούτε μία στο εκατομμύριο. Όλοι με όλες τις παθογένειες του ποδοσφαίρου έχουμε βάλει ένα πετραδάκι για το καλό του ποδοσφαίρου και το βλέπουμε με το πρωτάθλημα , τον υποβιβασμό, τις θέσεις της Ευρώπης να κρίνονται τελευταία στιγμή. Ποιος θα διασφαλίσει τα οικονομικά ανοίγματα και θα τα καλύψει; Υπάρχει μείωση στα χρήματα του στοιχήματος, στα τηλεοπτικά και αύξηση στο VAR.

Είμαι ο πιο παλιός παράγοντας στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο Βόλος τα προηγούμενα χρόνια κινδύνευε , ζήτησα εγώ ποτέ κάτι τέτοιο; Θα πρέπει οι ομάδες ό,τι πετυχαίνουν να το πετυχαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Φέτος κάναμε μία καλύτερη ομάδα, αυτό είναι το ξεκάθαρο και όχι να ζητάμε χάρες. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας τεράστιος οργανισμός, μία μεγάλη ομάδα που της τρέφω μεγάλο σεβασμό, αλλά όλοι κρίνονται».

Για το ποιους και τι εξυπηρετεί μια πιθανή αναδιάρθρωση: «Τι εξυπηρετεί; Την ΑΕΛ και τον Πανσερραϊκό , τα προσωπικά τους συμφέροντα. Οι άλλοι τι κάνετε; Συμμαχίες; Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και αφορά τις ομάδες που είναι να ανέβουν, ας ανέβει η Νίκη Βόλου και ο Πανιώνιος.

Είμαι υπέρ των πλέι οφ, είμαι αυτός που τα δημιούργησε. Υπάρχει ανταγωνιστικότητα και δεν υπάρχουν ομάδες «δορυφόροι» που εξυπηρετούν άλλες ομάδες στα πλέι οφ του πρωταθλητή για συμφέροντα άλλων. Τι να μην γίνονται τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ, έρχεται ως επακόλουθο της αύξησης των ομάδων».

Για την προεδρία της Stoiximan Super League: ««Θα θέσω τον εαυτό μου στη διάθεση των συναδέλφων μου αν έχω τη δυνατότητα να προσφέρω και αν είμαι ικανός να σπάσω αυγά και να διεκδικήσω πράγματα. Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της Super League».

Για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ: «Το πήρε δίκαια η ΑΕΚ, όλο τον χρόνο ήταν εκεί και σταθερή. Όλοι πήραν αυτό που τους άξιζε στο πρωτάθλημα με τις θέσεις που κατέλαβαν».

Για τον Μάριο Ηλιόπουλο: «Πάνω στη χαρά του ο καθένας μπορεί να πει κάτι παραπάνω και να κάνει κάτι παραπάνω, συμβαίνουν αυτά δεν θα τον κρίνω εγώ, θα το κρίνει ο κόσμος της ΑΕΚ, έχω μία καλή σχέση, είναι ένας καινούργιος παράγοντας και το χάρηκε».

Για τον ΠΑΟΚ: «Τα προβλήματα του ΠΑΟΚ έχουν να κάνουν με την απουσία του Σαββίδη και διοικεί από μακριά γιατί έχει κάποια προβλήματα. Στην Ελλάδα είναι δύσκολο να διοικήσει μία γυναίκα, έτσι η Μαρία που είναι πολύ ικανή, δεν μπορεί να το κάνει. Το να διώξει τον Λουτσέσκου, που αν γίνει θα είναι επιλογή του Σαββίδη, τότε για να το πράξει θα πρέπει να βρει κάποιον καλύτερο. Εύχομαι , όπως έχει δείξει, να πάρει σωστές αποφάσεις».

Για το γεγονός ότι οι Λουτσέσκου και Μαρία Γκοντσάρεβα δεν χαιρετήθηκαν στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας: «Ο Λουτσέσκου δεν έδωσε το χέρι, όχι η Μαρία. Εγώ αν ήμουν στη θέση της Μαρίας δεν θα τον άφηνα να μπει στο λεωφορείο, έπρεπε να το δώσει ο Ραζβάν και το όλο σκηνικό άφησε μία κακή εικόνα στον κόσμο».