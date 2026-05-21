Η Γαλλία απέρριψε την προοπτική ανάληψης ρόλου από το ΝΑΤΟ σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η Συμμαχία δεν είναι το κατάλληλο πλαίσιο για επιχειρησιακή εμπλοκή στη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, Πασκάλ Κονφαβρέ, δήλωσε κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι η θέση του Παρισιού είναι «σαφής και σταθερή», υπογραμμίζοντας πως η Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού αφορά τον Βόρειο Ατλαντικό και όχι αποστολές στα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν είναι ούτε σκοπός της, ούτε στην πραγματικότητα η κατάλληλη συμμαχία για να επικεντρωθεί στη συνέχεια σε ένα ζήτημα στη Μέση Ανατολή και στο Ορμούζ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος εκπρόσωπος.

Το Παρίσι απορρίπτει νατοϊκή εμπλοκή στα Στενά του Ορμούζ

Η γαλλική τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς ανησυχίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το Παρίσι επιμένει ότι το ΝΑΤΟ είναι πρωτίστως αμυντική συμμαχία με αποστολή την ασφάλεια του ευρωατλαντικού χώρου και όχι μηχανισμός για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Αντίστοιχη θέση είχε διατυπώσει και η Γαλλίδα υφυπουργός Άμυνας, Αλίς Ριφό, δηλώνοντας ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ και ότι μια τέτοια εμπλοκή θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα διεθνούς δικαίου.

Η Γαλλία προκρίνει διαφορετικό διεθνές πλαίσιο

Η απόρριψη ρόλου του ΝΑΤΟ δεν σημαίνει ότι η Γαλλία αποκλείει κάθε διεθνή πρωτοβουλία για τα Στενά του Ορμούζ. Αντιθέτως, το Παρίσι έχει ταχθεί υπέρ μιας πιο προσεκτικής, αμυντικής και νομικά θωρακισμένης αποστολής, η οποία θα μπορούσε να διαμορφωθεί εκτός νατοϊκού πλαισίου.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει υποστηρίξει ότι οποιαδήποτε δράση για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας θα πρέπει να κινηθεί σε πλαίσιο αποκλιμάκωσης, με διεθνή νομιμοποίηση και με συμμετοχή περιφερειακών παραγόντων. Σύμφωνα με το Reuters, η Γαλλία έχει προσεγγίσει δεκάδες χώρες για πιθανή μελλοντική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.

Το ΝΑΤΟ δεν έχει αποφασίσει αποστολή

Την ίδια ώρα, ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ έχει δηλώσει ότι η Συμμαχία δεν καταρτίζει αυτή τη στιγμή σχέδια για αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε τέτοια απόφαση θα ήταν πολιτική και θα απαιτούσε συναίνεση μεταξύ των 32 κρατών-μελών.

Η στάση αυτή αντανακλά τις επιφυλάξεις αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες δεν επιθυμούν να εμπλακούν σε μια επιχείρηση που θα μπορούσε να θεωρηθεί επέκταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ή άμεση στοίχιση με αμερικανικές στρατιωτικές επιλογές.

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν στρατηγικό πέρασμα για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό μέρος των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου. Η ένταση στην περιοχή έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για τις τιμές της ενέργειας, την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων και τον κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής ανάφλεξης.

Η γαλλική θέση επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και στην αποφυγή μιας νατοϊκής εμπλοκής που θα μπορούσε να βαθύνει την κρίση. Ο Μακρόν είχε ξεκαθαρίσει ήδη από τον Μάρτιο ότι η Γαλλία δεν θα συμμετείχε σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εν μέσω εχθροπραξιών, προκρίνοντας μια μεταγενέστερη, αμυντική και συντονισμένη προσέγγιση.

Μήνυμα αυτονομίας από το Παρίσι

Η νέα γαλλική παρέμβαση εντάσσεται και στη διαχρονική επιδίωξη του Παρισιού για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Η Γαλλία επιμένει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να μπορούν να διαμορφώνουν δική τους στάση σε κρίσεις που επηρεάζουν τα συμφέροντά τους, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτόματη προσχώρηση σε κάθε αμερικανική ή νατοϊκή πρωτοβουλία.

Με τη δήλωση Κονφαβρέ, το Παρίσι επαναφέρει μια σαφή κόκκινη γραμμή: η προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να αποτελέσει διεθνή προτεραιότητα, αλλά όχι απαραίτητα νατοϊκή αποστολή. Η Γαλλία θέλει λύση με διπλωματική νομιμοποίηση, αμυντικό χαρακτήρα και ευρύτερη διεθνή συμμετοχή, απορρίπτοντας τη μετατροπή του ΝΑΤΟ σε επιχειρησιακό εργαλείο για κρίσεις στη Μέση Ανατολή.