Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στο διπλωματικό πεδίο, με τις ενδείξεις για πιθανή συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ενισχύονται, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για έναν νέο γύρο συνομιλιών γύρω από δύο κομβικά ζητήματα: τη λειτουργία του Στενού του Ορμούζ και τους περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Στην πιο πρόσφατη τοποθέτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον αναμένει «τη σωστή απάντηση» από την ιρανική πλευρά, σημειώνοντας ωστόσο πως η Τεχεράνη έχει περιθώριο λίγων ημερών για να ανταποκριθεί.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «συνομιλούν με λογικούς ανθρώπους» σε ό,τι αφορά το ιρανικό ζήτημα, επιχειρώντας να δώσει έναν πιο μετριοπαθή τόνο στη δημόσια ρητορική του.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε επίσης πως καμία μορφή παραχώρησης ή ελάφρυνσης προς το Ιράν δεν πρόκειται να συζητηθεί πριν υπάρξει οριστική συμφωνία.

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει νέο αμερικανικό κείμενο πρότασης. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται και βρίσκεται κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, μετά την κατάθεση 14σέλιδης πρότασης από το Ιράν πριν από τρεις ημέρες, οι ΗΠΑ απέστειλαν νέο έγγραφο μέσω Πακιστανών μεσολαβητών.

Όπως αναφέρεται, η ιρανική πλευρά μελετά το περιεχόμενο χωρίς να έχει διατυπώσει ακόμη επίσημη απάντηση, ενώ Πακιστανός διαμεσολαβητής βρίσκεται στην Τεχεράνη σε μια προσπάθεια σύγκλισης των θέσεων, χωρίς όμως να έχει υπάρξει τελική συμφωνία.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Axios μετέδωσε ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη επεξεργάζονται ένα «Έγγραφο Προθέσεων», το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε επίσημο τερματισμό της σύγκρουσης και να ανοίξει έναν κύκλο 30 ημερών διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα και το Στενό του Ορμούζ.

Σύγκρουση Τραμπ-Νετανιάχου

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέδειξε αποκλίσεις στις προσεγγίσεις των δύο πλευρών απέναντι στο Ιράν, φέρνοντας στην επιφάνεια διαφορετικές στρατηγικές ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ.

Το Axios σημειώνει ακόμη ότι το Κατάρ και το Πακιστάν, με τη συνδρομή και άλλων περιφερειακών δρώντων, έχουν καταρτίσει αναθεωρημένο ειρηνευτικό πλαίσιο με στόχο να μειωθούν οι αποστάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν χαρακτήρισε «ψευδαίσθηση» κάθε προσπάθεια εξαναγκασμού της χώρας του σε συνθηκολόγηση, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει επιδιώξει επανειλημμένα την αποτροπή της σύγκρουσης και έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Παράλληλα, επέκρινε τις απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, υπογραμμίζοντας μέσω ανάρτησής του ότι ο «αμοιβαίος σεβασμός στη διπλωματία είναι πολύ πιο σοφός, ασφαλής και βιώσιμος από τον πόλεμο».

Νέα κίνηση της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, το Ιράν προχώρησε σε νέα κίνηση ενίσχυσης του ελέγχου στο Στενό του Ορμούζ, ανακοινώνοντας μέσω της νεοσύστατης «Αρχής του Στενού του Περσικού Κόλπου» τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η περιοχή εκτείνεται από το Kuh-e Mubarak έως το νότιο τμήμα της Φουτζέιρα, καθώς και από το νησί Κεσμ έως το Umm al-Quwain, ενώ κάθε διέλευση θα απαιτεί πλέον έγκριση και συντονισμό με την αρμόδια αρχή, σηματοδοτώντας αυστηρότερο έλεγχο σε ένα από τα πιο νευραλγικά θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως.