Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν ότι θα «επεκτείνουν τον πόλεμο πέρα από την περιοχή» σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά στη χώρα.

Η ιρανική στρατιωτική δύναμη ανέφερε ότι απαντά στις απειλές του «αμερικανοσιωνιστικού εχθρού», μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βανς χθες, σύμφωνα με τις οποίες ενδέχεται να επαναληφθούν στρατιωτικά πλήγματα εάν δεν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία με την ιρανική κυβέρνηση.

«Δεν έχουμε ακόμη αναπτύξει όλες τις δυνατότητες της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον τους», ανέφερε η στρατιωτική δύναμη σε ανακοίνωσή της.

«Όμως τώρα, αν επαναληφθεί η επιθετικότητα κατά του Ιράν, ο υποσχεμένος περιφερειακός πόλεμος αυτή τη φορά θα επεκταθεί πέρα από την περιοχή και τα συντριπτικά μας πλήγματα σε μέρη που δεν περιμένετε θα σας οδηγήσουν σε πλήρη καταστροφή», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, η Γαλλία προετοιμάζεται για πιθανή αποστολή εκκαθάρισης ναρκών στα Στενά του Ορμούζ σε συνεργασία με τη Βρετανία, την ώρα που συνεχίζονται οι διεθνείς ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Η Γαλλία στέλνει ναρκαλιευτικά στα Στενά του Ορμούζ

Η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρίν, δήλωσε σε γαλλικό ραδιόφωνο ότι δεν υπάρχει «καμία βεβαιότητα» για το αν το Ιράν έχει πράγματι τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, μετά από αμερικανικές αναφορές σύμφωνα με τις οποίες έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 10 νάρκες στη βασική εμπορική θαλάσσια οδό.

Ωστόσο, όπως τόνισε, «σε κάθε περίπτωση προετοιμαζόμαστε για την ανάγκη πιθανής απομάκρυνσης ναρκών». Παράλληλα αποκάλυψε ότι ναρκαλιευτικά πλοία αποστέλλονται ήδη στην περιοχή στο πλαίσιο μιας πιθανής μελλοντικής γαλλοβρετανικής αποστολής εκκαθάρισης ναρκών.

Νοτιοκορεατικό δεξαμενόπλοιο πέρασε από τα Στενά

Την ίδια ώρα, ένα νοτιοκορεατικό δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει αργό πετρέλαιο διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, Τσο Χιουν, κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης στη Σεούλ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πλοίο, το οποίο ακολούθησε δύο κινεζικά δεξαμενόπλοια που είχαν περάσει νωρίτερα από την περιοχή.

Σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακής παρακολούθησης, το δεξαμενόπλοιο με σημαία Νότιας Κορέας «Universal Winner» εξήλθε από τα Στενά και κατευθύνεται προς το Ουλσάν της Νότιας Κορέας. Παρότι το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τη σημαντική θαλάσσια οδό για την εμπορική ναυσιπλοΐα, είχε προηγουμένως αναφέρει ότι τα πλοία μπορούν να περάσουν εφόσον συντονίζονται με τις ιρανικές αρχές.

Δύο κινεζικά τάνκερ εξήλθαν από τα Στενά – Υποχώρηση στις τιμές πετρελαίου

Νωρίτερα, δύο κινεζικά δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο εξήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ, εξέλιξη που ενίσχυσε τις ελπίδες ότι ο πόλεμος ενδέχεται σύντομα να οδηγηθεί σε αποκλιμάκωση. Οι εξελίξεις συνοδεύτηκαν από θετικά μηνύματα τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από χώρες του Κόλπου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επαναλαμβάνει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «πολύ σύντομα».

Η αισιοδοξία επηρέασε και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί έως και στα 110,16 δολάρια το βαρέλι πριν περιορίσει μέρος των απωλειών της. Ο αναλυτής της Fujitomi Securities, Τοσιτάκα Ταζάβα, δήλωσε ότι οι επενδυτές «θέλουν να διαπιστώσουν εάν η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη μπορούν πραγματικά να βρουν κοινό έδαφος και να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία», σημειώνοντας ότι η στάση των ΗΠΑ «μεταβάλλεται καθημερινά».

Η πίεση στον Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να τερματίσουν τον πόλεμο που ξεκίνησαν μαζί με το Ισραήλ πριν από σχεδόν τρεις μήνες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη βρίσκεται κοντά, ενώ ταυτόχρονα έχει απειλήσει το Ιράν με σφοδρά πλήγματα εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται υπό έντονη πολιτική πίεση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία που θα οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, από όπου υπό φυσιολογικές συνθήκες διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Παράλληλα, οι υψηλές τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ και η πτώση της δημοτικότητάς του ενόψει των εκλογών για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο αυξάνουν την πίεση προς τον Λευκό Οίκο.

Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να μεσολαβήσει

Στο μεταξύ, η Ρωσία δήλωσε έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ, ανέφερε ότι «η Ρωσία είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια για την επίλυση αυτής της σύγκρουσης και τα εμπλεκόμενα μέρη το γνωρίζουν καλά».

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο στην Αλάσκα την περασμένη χρονιά. Ο Τραμπ αναφέρεται συχνά στη σχέση του με τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ έχει δεχθεί επικρίσεις ότι επιδεικνύει υπερβολική ανοχή προς τη Μόσχα παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Νέες απειλές από το Ιράν και δηλώσεις Αραγτσί

Παράλληλα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι μια «επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις». Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξε ότι το αμερικανικό Κογκρέσο έχει αναγνωρίσει την «απώλεια δεκάδων αεροσκαφών αξίας δισεκατομμυρίων» από την έναρξη της σύγκρουσης και ισχυρίστηκε ότι οι ιρανικές δυνάμεις ήταν οι πρώτες που «κατέρριψαν ένα διαφημισμένο μαχητικό F-35».

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μετά την αποκάλυψη του Ντόναλντ Τραμπ ότι τη Δευτέρα βρισκόταν μόλις μία ώρα πριν από την έγκριση νέων επιθέσεων κατά του Ιράν, αλλά τελικά ακύρωσε τα σχέδια ώστε να συνεχιστούν οι «σοβαρές διαπραγματεύσεις». Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι το Ιράν «ικετεύει» για συμφωνία, ενώ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζουν «ολοκληρωτική επίθεση» εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία.

Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ γρήγορα»

Μιλώντας στο ετήσιο Congressional Picnic που πραγματοποιήθηκε στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν «πολύ γρήγορα», επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη «θέλει απεγνωσμένα να κάνει συμφωνία».

«Θα συμβεί και θα συμβεί γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «θα δείτε τις τιμές του πετρελαίου να καταρρέουν». Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι το Ιράν ζητά συμφωνία μετά την αποκάλυψή του ότι βρέθηκε μία ώρα πριν από την εντολή νέων στρατιωτικών πληγμάτων, πριν τελικά αναστείλει τις επιθέσεις ύστερα από αίτημα των συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.