«Ο δήμος Αθηναίων, με ευθύνη της σημερινής δημοτικής αρχής, αποχωρεί από μια κρίσιμη κοινωνική δομή, εγκαταλείποντας στην πράξη τη μάχη κατά της ουσιοεξάρτησης στην πόλη», αναφέρει η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά». Η ανακοίνωση έχει ως τίτλο: «Αποσύρεται από τη μάχη κατά των ναρκωτικών ο δήμος Αθηναίων» και κάνει λόγο για απόσυρση του δήμου Αθηναίων από τον Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών «MyAthens».

«Ο κ. Δούκας επιλέγει συνειδητά να αποσυρθεί από τον Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών “MyAthens”, υιοθετώντας τη λογική “πετάω από πάνω μου την ευθύνη όσων δεν μπορώ να διαχειριστώ”. Με την απόφαση, η Δημοτική Αρχή γυρίζει την Αθήνα χρόνια πίσω, διαλύοντας, “ελαφρά τη καρδία” ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας που χτίστηκε με κόπο τα προηγούμενα χρόνια».

Στη συνέχεια, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση: «Το “MyAthens”, που δημιουργήθηκε το 2020 μέσα από τη συνεργασία του Δήμου, του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης, του τότε ΟΚΑΝΑ και ΚΕΘΕΑ και άλλων φορέων, αποτέλεσε μια πρότυπη δομή. Δεν ήταν απλώς ένας χώρος φιλοξενίας, αλλά ένα ολοκληρωμένο σημείο αναφοράς που παρείχε πρωτοβάθμια περίθαλψη, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ουσιαστική διασύνδεση με προγράμματα απεξάρτησης και υποκατάστασης.

Η αποτελεσματικότητα και η καινοτόμος προσέγγιση της δομής αναγνωρίστηκαν διεθνώς, με το “MyAthens” να βραβεύεται από το Bloomberg Philanthropies και να λαμβάνει αναγνώριση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως καλή πρακτική κοινωνικής παρέμβασης».

«Στη δομή συντονίζονταν υπηρεσίες και φορείς για την κάλυψη κρίσιμων αναγκών: ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, διασύνδεση με δομές του Ε.Σ.Υ, ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, νομική και λογιστική υποστήριξη, σίτιση, υπηρεσίες υγιεινής και ιματισμού, έκδοση εγγράφων και πρόσβαση σε προνοιακά επιδόματα, καθώς και τακτικοί ιολογικοί έλεγχοι για HIV και ηπατίτιδες και άμεση δωρεάν πρόσβαση σε θεραπεία.

Από τη σύστασή της, η δομή έχει υποστηρίξει εκατοντάδες άστεγους χρήστες. Πολλοί κατάφεραν να επανασυνδεθούν με τις οικογένειές τους ή να αποκτήσουν σταθερό εισόδημα και στέγη, ενώ περισσότεροι από τους μισούς εντάχθηκαν σε θεραπευτικά προγράμματα. Σε συνδυασμό με την υπηρεσία streetwork, που επίσης σήμερα παραπαίει, είχε διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την δραστική μείωση των εξαρτημένων που διαβιούν στο δρόμο.

Σήμερα, ο Δήμος Αθηναίων που είχε τον κρίσιμο ρόλο της συνολικής ευθύνης, της λειτουργικής συντήρησης και κυρίως του συντονισμού όλων των συνεργαζόμενων φορέων και υπηρεσιών, αποσύρεται. Με τη συνήθη πρακτική της Δημοτικής Αρχής «ή την παίρνετε ή την κλείνουμε», η δομή μεταφέρεται αποκλειστικά στον ΕΟΠΑΕ.

Ενδεικτικό της στάσης της Δημοτικής Αρχής είναι ότι από τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε σκοπίμως ο κ. Δούκας, επιλέγοντας να μην αναλάβει δημόσια την πολιτική ευθύνη αυτής της απόφασης».

Τέλος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Είναι λυπηρό και απογοητευτικό ο μεγαλύτερος δήμος της χώρας, τη στιγμή που το πρόβλημα των ναρκωτικών εντείνεται, να δηλώνει ουσιαστικά ανίκανος και αναρμόδιος στα αυτονόητα.

Ως παράταξη «Αθήνα Ψηλά», δηλώνουμε ότι θα σταθούμε δίπλα στον ΕΟΠΑΕ, συνδράμοντας με την τεχνογνωσία και τα στελέχη μας στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει».