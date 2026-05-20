Συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία μετά τον εντοπισμό drone κοντά στο Βίλνιους, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και την απογείωση μαχητικών για την αναχαίτισή του.

Οι Αρχές προχώρησαν σε προειδοποίηση «αεροπορικού κινδύνου», ενώ κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο, υπό τον φόβο παραβίασης του εναέριου χώρου της χώρας.

Η Λιθουανία εξέδωσε το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου προειδοποίηση «αεροπορικού κινδύνου» και ανέστειλε την κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, εν μέσω φόβων για παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας από drones.

«Αναζητήστε άμεσα ασφαλές καταφύγιο, φροντίστε τους οικείους σας και περιμένετε νέες οδηγίες», ανέφερε ο λιθουανικός στρατός σε μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους της πρωτεύουσας.

Προειδοποίηση εκδόθηκε επίσης και στο κτίριο του κοινοβουλίου στο Βίλνιους, με σχετική ανακοίνωση να μεταδίδεται μέσω του εσωτερικού συστήματος επικοινωνίας.

«Λόγω του κινδύνου αεροπορικής επίθεσης, παρακαλούνται όλα τα άτομα στο κτίριο να μεταβούν στο πλησιέστερο καταφύγιο», ανέφερε η ανακοίνωση του κοινοβουλίου.

Το εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων της Λιθουανίας διευκρίνισε ότι το drone βρέθηκε κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, προσθέτοντας ότι «η προέλευσή του δεν είχε ακόμη επιβεβαιωθεί».

Πρόκειται για το τελευταίο περιστατικό σε μια σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου στην περιοχή, εν μέσω συχνών εντάσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Σημειώνεται ότι την Τρίτη, ένα μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέρριψε ένα ύποπτο ουκρανικό drone πάνω από την Εσθονία, σύμφωνα με τις αρχές της βαλτικής χώρας, σύμφωνα με τον Independent.