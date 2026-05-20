Νέες δηλώσεις γύρω από τα UFO και την πιθανή ύπαρξη εξωγήινης ζωής προκαλούν συζητήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τους ισχυρισμούς πρώην επιστήμονα της CIA ότι η αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει εδώ και δεκαετίες για την ύπαρξη πολλών διαφορετικών ειδών μη ανθρώπινης ζωής. Ο δρ Χαλ Πούθοφ, φυσικός και ηλεκτρολόγος μηχανικός που συμμετείχε στα προγράμματα έρευνας ψυχικών κατασκόπων και UFO της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, υποστήριξε ότι άτομα που ανέκτησαν συντρίμμια από UFO ήρθαν σε επαφή με «τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικούς τύπους» ζωής.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί είχαν αναφερθεί και στο παρελθόν από τον φυσικό δρ Έρικ Ντέιβις, γνωστό για τη συμμετοχή του σε άκρως απόρρητα προγράμματα του Πενταγώνου, ο οποίος είχε καταθέσει στο Κογκρέσο ότι οι λεγόμενοι «Γκρίζοι», «Νόρντικ», «Εντομοειδή» και «Ερπετοειδή» ενδέχεται να είναι οι χειριστές αγνώστου ταυτότητας σκαφών. Ο Ντέιβις περιέγραψε αυτές τις οντότητες ως ανθρωποειδείς, περίπου στο μέγεθος ανθρώπου, ενώ υποστήριξε ότι μπορεί να συνδέονται με απόρρητα προγράμματα αντίστροφης μηχανικής που φέρεται να πραγματοποιούνται σε διάφορα μέρη του κόσμου, στο πλαίσιο όσων Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει ως μια νέα μορφή Ψυχρού Πολέμου.

Μιλώντας στο podcast «The Diary of a CEO» του Στιβ Μπάρτλετ την περασμένη εβδομάδα, ο Πούθοφ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις τύποι. Τέσσερις ξεχωριστοί τύποι. Δεν είχα προσωπική πρόσβαση σε αυτό, αλλά πιστεύω τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησα. Τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικοί τύποι ζωής». Σύμφωνα με τις θεωρίες που έχουν κυκλοφορήσει επί δεκαετίες στον χώρο της ουφολογίας, οι «Γκρίζοι» περιγράφονται ως πλάσματα ύψους περίπου 1,20 μέτρων με μεγάλα κεφάλια και τεράστια μαύρα αμυγδαλωτά μάτια, ενώ οι «Νόρντικ» φέρεται να μοιάζουν με εξαιρετικά ψηλούς ανθρώπους σκανδιναβικής εμφάνισης, με ξανθά μαλλιά, γαλανά μάτια και ανοιχτόχρωμο δέρμα.

Τα «Ερπετοειδή» θεωρούνται από τις πιο γνωστές μορφές εξωγήινων στις θεωρίες συνωμοσίας, καθώς περιγράφονται ως γιγαντιαία όντα που μοιάζουν με ερπετά, αλλά κινούνται σαν άνθρωποι και διαθέτουν ικανότητες μεταμόρφωσης, σύμφωνα με την Daily Mail. Οι θεωρίες αυτές έχουν οδηγήσει σε ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς ότι τέτοιες οντότητες διεισδύουν συστηματικά στην ανθρώπινη κοινωνία. Παράλληλα, τα «Εντομοειδή» περιγράφονται ως γιγάντια όντα που θυμίζουν αλογάκι της Παναγίας, με πολλαπλά άκρα, εξωσκελετό, δαγκάνες και κεραίες.

Οι αποκαλύψεις αυτές έγιναν λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της πρώτης σειράς φακέλων για τα UFO προς το αμερικανικό κοινό. Ο Πούθοφ εμφανίστηκε στο podcast της 14ης Μαΐου μαζί με τον σκηνοθέτη και παραγωγό Νταν Φάρα, ο οποίος πρόσφατα παρουσίασε το ντοκιμαντέρ «The Age of Disclosure». Το ντοκιμαντέρ υποστηρίζει ότι η αμερικανική κυβέρνηση συγκαλύπτει από τη δεκαετία του 1940 μια τεράστια επιχείρηση ανάκτησης UFO.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Φάρα δήλωσε: «Οι άνθρωποι με τους οποίους μίλησα κατά τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ, τόσο μπροστά στην κάμερα όσο και εκτός καταγραφής, καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους έχει μιλήσει ο Χαλ επί δεκαετίες, λένε ότι υπήρξαν δεκάδες ανακτήσεις συντριμμένων σκαφών μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πρόκειται για «δεκάδες σκάφη μη ανθρώπινης προέλευσης που είτε συνετρίβησαν οργανικά είτε προκλήθηκε η συντριβή τους και στη συνέχεια ανακτήθηκαν».

Το ντοκιμαντέρ του Φάρα περιλαμβάνει συνεντεύξεις υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων, βετεράνων στρατιωτικών και πληροφοριοδοτών από την αμερικανική κοινότητα πληροφοριών, οι οποίοι περιέγραψαν όσα γνωρίζουν για τη διεθνή προσπάθεια αντίστροφης μηχανικής προηγμένης τεχνολογίας που φέρεται να άφησαν πίσω τους αυτές οι τέσσερις φυλές. Ανάμεσα στις μαρτυρίες περιλαμβάνεται και εκείνη του φυσικού, Έρικ Ντέιβις, συνεργάτη του Πούθοφ, ο οποίος είχε αποκαλύψει πληροφορίες για τα τέσσερα είδη εξωγήινων σε ειδική συνάντηση στο Καπιτώλιο τον Μάιο του περασμένου έτους.

Ο Ντέιβις είχε προκαλέσει αίσθηση παρουσιάζοντας λεπτομερείς περιγραφές των ειδών, τα οποία, όπως υποστήριξε, είναι οι πιθανοί χειριστές άγνωστων ιπτάμενων σκαφών που έχουν εντοπιστεί πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρυσι είχε δηλώσει σε μέλη του Κογκρέσου: «Συνήθως υπάρχουν πολλά είδη με τα οποία είναι εξοικειωμένοι οι άνθρωποι. Οι Γκρίζοι, οι Νόρντικ… γίνεται λόγος για Ερπετοειδή και Εντομοειδή. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι ερπετά ή έντομα. Σημαίνει ότι μοιάζουν, στα μάτια εκείνου που τα παρατηρεί, με ανθρωποειδή ερπετοειδούς ή εντομοειδούς μορφής, επειδή διαθέτουν κεφάλι, τέσσερα άκρα και κορμό».

Η εικόνα των «Γκρίζων» καθιερώθηκε ως η πιο δημοφιλής αναπαράσταση εξωγήινων στα μέσα της δεκαετίας του 1960, κυρίως λόγω της γνωστής υπόθεσης απαγωγής της Μπέτι και του Μπάρνεϊ Χιλ. Το ζευγάρι από το Νιου Χάμσαϊρ είχε περιγράψει ότι απήχθη από μικρόσωμα ανθρωποειδή με λείο γκρίζο δέρμα, μεγάλα μαύρα αμυγδαλωτά μάτια και χωρίς εμφανή χαρακτηριστικά όπως μύτη ή αυτιά.

Οι «Νόρντικ», οι ψηλοί εξωγήινοι με σκανδιναβική εμφάνιση, έχουν συνδεθεί συχνά με το αστρικό σμήνος των Πλειάδων, μια περιοχή που βρίσκεται περίπου 440 έτη φωτός ή 2,6 τρισεκατομμύρια μίλια από τη Γη. Άτομα που υποστήριξαν ότι ήρθαν σε επαφή μαζί τους ή γνώριζαν κυβερνητικές υπηρεσίες που το έκαναν, έχουν δηλώσει ότι οι «Νόρντικ» διέθεταν προηγμένη τεχνολογία και ειρηνικές προθέσεις. Οι αναφορές σε αυτούς εμφανίζονται στη μυθολογία των UFO ήδη από τη δεκαετία του 1950.

Τα «Εντομοειδή», από την άλλη πλευρά, αποτελούν μέρος της εξωγήινης μυθολογίας τουλάχιστον από τις αρχές του 20ού αιώνα, με ρίζες που φτάνουν μέχρι την ταινία «Ταξίδι στη Σελήνη» του Ζορζ Μελιές το 1902. Τα όντα αυτά έχουν συγκριθεί με αλογάκια της Παναγίας ύψους περίπου δύο μέτρων και όσοι ισχυρίστηκαν πως τα είδαν ανέφεραν ότι διέθεταν τηλεπαθητικές ικανότητες και μπορούσαν να μεταδίδουν μηνύματα απευθείας στο ανθρώπινο μυαλό.

Όσον αφορά τη θεωρία των «Ερπετοειδών», έχουν διατυπωθεί ακραίοι ισχυρισμοί ότι εξωγήινοι με δυνατότητα μεταμόρφωσης ελέγχουν κρυφά τη Γη, μια θεωρία συνωμοσίας που έγινε ιδιαίτερα γνωστή από τον Ντέιβιντ Άικ στα τέλη του 20ού αιώνα. Παράλληλα, παρόμοιες μορφές μισών ανθρώπων και μισών φιδιών εμφανίζονται σε αρχαίους μύθους της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως οι Νάγκα.

Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από το Πεντάγωνο να δώσει στη δημοσιότητα όλους τους φακέλους που σχετίζονται με UFO και εξωγήινη ζωή, η κυβέρνηση και ο αμερικανικός στρατός εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι «δεν υπάρχει επαληθεύσιμη απόδειξη» πως έχουν ανακτηθεί ποτέ UFO ή εξωγήινοι οργανισμοί.

Μια νέα σειρά εγγράφων, που σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία για επαφές με μη ανθρώπινες οντότητες, αναμένεται να δημοσιοποιηθεί μέσα στον μήνα. Ο βουλευτής του Τενεσί, Τιμ Μπέρτσετ, χαρακτήρισε τις επερχόμενες αποκαλύψεις ως τη στιγμή «holy crap» για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών γύρω από τα UFO.

Παράλληλα, αρκετά μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, τα οποία φέρεται να έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο των νέων φακέλων, υποστήριξαν ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν την ύπαρξη μη ανθρώπινης νοημοσύνης στο σύμπαν. Ωστόσο, στην Ουάσιγκτον υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, καθώς η βουλευτής, Άννα Παουλίνα Λούνα, και ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, έχουν υποστηρίξει ότι τα όντα αυτά δεν είναι εξωγήινοι, όπως ισχυρίζεται ο Πούθοφ, αλλά «διαστασιακές οντότητες» που, σύμφωνα με τους ίδιους, καταγράφονται στις ανθρώπινες παραδόσεις ήδη από τους βιβλικούς χρόνους.