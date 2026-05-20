Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη Ρόδο οι κηδείες της 56χρονης Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και της 26χρονης κόρης της Αρμονίας Κουκίου, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο της 17ης Μαΐου.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Ρόδου, παρουσία συγγενών, φίλων και πλήθους κόσμου που βρέθηκαν εκεί για να αποχαιρετήσουν μητέρα και κόρη. Της τελετής χοροστάτησε ο Κύριλλος.

Το βαρύ κλίμα στο νησί αποτυπώνεται και στα δεκάδες μηνύματα που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις δύο γυναίκες, με φίλους και γνωστούς να εκφράζουν τη θλίψη και την οργή τους για τον άδικο χαμό τους.

Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, φίλη της 56χρονης Μαρίας αναφέρεται στις στιγμές χαράς που είχαν μοιραστεί μαζί, αδυνατώντας να πιστέψει την τραγική απώλεια. Παράλληλα, ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη για το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα και την κόρη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος συγκρούστηκε με το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό τους.