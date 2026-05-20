Ο Κώστας Καραπαπάς, στο πλαίσιο της παρουσίασης των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026/27, άφησε να εννοηθεί πως μέσα στον Ιούνιο αναμένεται μια ιδιαίτερης βαρύτητας συνέντευξη Τύπου από τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός σημείωσε ότι πρόκειται για μια τοποθέτηση που δεν θα περιοριστεί στα στενά όρια μιας αγωνιστικής χρονιάς, αλλά θα αφορά ευρύτερες προοπτικές και εξελίξεις γύρω από τον σύλλογο. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη συνέντευξη αναμένεται να έχει χαρακτήρα στρατηγικής κατεύθυνσης και να περιλαμβάνει ανακοινώσεις που ενδιαφέρουν συνολικά την «ερυθρόλευκη» οικογένεια.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού θα τοποθετηθεί για ζητήματα που απασχολούν έντονα τoν σύλλογο, δίνοντας το στίγμα των επόμενων κινήσεων σε όλα τα επίπεδα.

Η αναφορά αυτή έχει ήδη δημιουργήσει προσδοκίες, καθώς θεωρείται δεδομένο ότι η συγκεκριμένη συνέντευξη θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη συνέχεια της ομάδας και τη συνολική της πορεία το επόμενο διάστημα.

«Μέσα στον Ιούνιο θα γίνει μία μεγάλη συνεντεύξη Τύπου από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία θα περιέχει μία προαναγγελία για πράγματα μεγαλύτερα από μία αγωνιστική σεζόν ή περίοδο και θέματα που έχουν να κάνουν με το μεγαλείο του αλλά και με τοποθετήσεις που θέλει να κάνει ο ηγέτης του Ολυμπιακού που απασχολούν την ολυμπιακή κοινωνία και όχι μόνο και μετά από 158 τίτλους με τους οποίους εμπλέκεται και άλλους πέντε. Θα είναι μέσα στον Ιούνιο», ανέφερε ο Κώστας Καραπαπάς.