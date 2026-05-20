Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» και τη σεζόν 2026/27, όπως γνωστοποίησε ο Κώστας Καραπαπάς κατά την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας των «ερυθρολεύκων».

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός ξεκαθάρισε με αυτόν τον τρόπο το τοπίο γύρω από την έδρα της ομάδας, βάζοντας τέλος στα σενάρια που είχαν αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα για πιθανή προσωρινή μετακόμιση στο ΟΑΚΑ λόγω εργασιών ανακατασκευής.

Όπως τόνισε, το «Γ. Καραϊσκάκης» παραμένει το «σπίτι» του Ολυμπιακού, με τον σύλλογο να συνεχίζει κανονικά τη δράση του στο γήπεδο-σύμβολο της σύγχρονης ιστορίας του, διατηρώντας την ισχυρή του σύνδεση με τον κόσμο και την έδρα του Πειραιά. «Όπως έχετε καταλάβει θα είμαστε και αυτή τη χρονιά στο “Καραϊσκάκης», επειδή δεν είναι εύκολο να τηλεμεταφέρουμε τις θέσεις σε άλλο γήπεδο. Αυτή τη χρονιά θα είμαστε στο ίδιο γήπεδο, το οποίο είναι και θα είναι πάντα το σπίτι μας», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ.