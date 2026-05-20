Να μη διανοηθεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία «να ευτελίσει ξανά» το Κοινοβούλιο, τονίζει το ΠΑΣΟΚ ενόψει της συζήτησης που προαναγέλλθηκε ότι θα γίνει την Παρασκευή στην Ολομέλεια επί του αιτήματος της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ «για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αφορμή τη σημερινή Διάσκεψη των Προέδρων, σχολιάζει ότι «είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής».

Αναλυτικά το ΠΑΣΟΚ αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι «πριν από λίγο στη σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή εισάγεται στην Ολομέλεια το αίτημα της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις». Προσθέτει ότι «ο κ. Κακλαμάνης έκανε ρητή αναφορά στα άρθρα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής που σύμφωνα με την πρόταση της Κ.Ο. πρέπει να εφαρμοστούν για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής της μειοψηφίας, δηλαδή η εξεταστική επιτροπή αποφασίζεται με τουλάχιστον 120 ψήφους».

Σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «όταν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ στη Διάσκεψη ζήτησαν να δεσμευτεί ο Πρόεδρος της Βουλής ως θεματοφύλακας των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, ότι δεν θα αλλάξει η προβλεπόμενη διαδικασία -όπως διαρρέεται στον Τύπο ότι είναι πρόθεση της κυβέρνησης-, ο κ. Κακλαμάνης παρέπεμψε στην Ολομέλεια». Επιπλέον αναφέρει ότι «περιέργως, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, εκείνοι σιώπησαν».

«Σήμερα, συνεπώς, είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής», υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ και σημειώνει: «Μην διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελίσει ξανά το Κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσώδες σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Η συγκάλυψη δεν θα περάσει».