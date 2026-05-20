Νομική προσφυγή κατά της Google κατέθεσε μηχανικός τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι απολύθηκε άδικα μετά τις διαμαρτυρίες του για τη συνεργασία της εταιρείας με την ισραηλινή κυβέρνηση. Η υπόθεση αποτελεί ακόμα μία ένδειξη της αυξανόμενης ανησυχίας γύρω από τις κοινωνικές και ηθικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης και τη χρήση της σε στρατιωτικές και κρατικές επιχειρήσεις.

Ο μηχανικός μοίρασε φυλλάδια στα γραφεία της Google DeepMind στο Λονδίνο, στα οποία αναγραφόταν ότι «η Google παρέχει στρατιωτική τεχνητή νοημοσύνη σε δυνάμεις που διαπράττουν γενοκτονία», ενώ απευθυνόταν στους συναδέλφους του με το ερώτημα: «Αξίζει ο μισθός σας αυτό;». Παράλληλα, απέστειλε ηλεκτρονικά μηνύματα σε εργαζομένους σχετικά με την απόφαση της Google το 2025 να εγκαταλείψει τη δέσμευση ότι δεν θα αναπτύσσει όπλα που βλάπτουν ανθρώπους ή τεχνολογίες παρακολούθησης που παραβιάζουν διεθνείς κανόνες, καλώντας τους επίσης να συνδικαλιστούν.

Σύμφωνα με την προσφυγή που κατατέθηκε στο βρετανικό εργατικό δικαστήριο, ο εργαζόμενος υποστηρίζει ότι η Google έκανε διακρίσεις εις βάρος της πεποίθησής του ότι κανείς δεν πρέπει να είναι συνένοχος σε εγκλήματα πολέμου. Υποστηρίζει επίσης ότι, μέσω των email και των φυλλαδίων προς τους συναδέλφους του, ενήργησε ως πληροφοριοδότης δημοσίου συμφέροντος. Ο ίδιος αναφέρει ότι απολύθηκε τον Σεπτέμβριο, έπειτα από συναντήσεις με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, κατά τις οποίες η Google κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε παραιτηθεί, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Η Google DeepMind αμφισβήτησε την εκδοχή του πρώην εργαζομένου. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η περιγραφή του «δεν αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τα πραγματικά γεγονότα».

Ο μηχανικός, ο οποίος έχει παλαιστινιακή καταγωγή, δήλωσε στον Guardian ότι η εργασία σε ένα πρωτοποριακό εργαστήριο έρευνας τεχνητής νοημοσύνης αποτελούσε «όνειρο ζωής από την παιδική ηλικία», όμως τα συναισθήματά του άλλαξαν καθώς η Google προχωρούσε σε περισσότερες συμφωνίες. Ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανέφερε ότι αισθανόταν «τρομερά», επειδή «πήγαινες κάθε μέρα στη δουλειά και ένιωθες ότι προδίδεις την ανθρωπότητα και τον λαό σου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η θέση της Google είναι ότι δεν απολύει εργαζομένους, επειδή εκφράζουν απόψεις ή συμμετέχουν σε εποικοδομητικό διάλογο, στο πλαίσιο της εταιρικής πολιτικής της, ούτε αντιμετωπίζει διαφορετικά όσους είναι συνδικαλισμένοι. Ο εργαζόμενος είχε καλέσει συναδέλφους του να ενταχθούν στο συνδικάτο United Tech and Allied Workers, το οποίο αποτελεί τμήμα του Communication Workers Union.

Ο ίδιος συγκαταλέγεται ανάμεσα σε πολλούς εργαζομένους της Google που ανησυχούν για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης της πολυεθνικής εταιρείας από κυβερνήσεις σε αμυντικές και μυστικές επιχειρήσεις. Πηγή από τη DeepMind δήλωσε ότι η αλλαγή των αρχών τεχνητής νοημοσύνης της Google το 2025 ενίσχυσε τις ανησυχίες του προσωπικού.

«Γνωρίζω τουλάχιστον δέκα ανθρώπους που παραιτήθηκαν για λόγους αρχής», ανέφερε η ίδια πηγή. «Πολλοί από τους πρώτους ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης είχαν ιδεαλιστικές αντιλήψεις για την ιδέα ότι η AI θα ωφελούσε την ανθρωπότητα, κάτι που άρεσε στην εταιρεία να προβάλλει. Όμως όταν η τεχνητή νοημοσύνη άρχισε πραγματικά να λειτουργεί και η τεχνολογία απέκτησε τεράστια οικονομική αξία, απογοητεύτηκαν από τις λιγότερο ηθικές χρήσεις της και από το γεγονός ότι δεν αξιοποιείται αρκετά για προβλήματα όπως η θεραπεία του καρκίνου».

Άλλη πηγή δήλωσε ότι «πολλοί από εμάς δεν αντιτιθέμεθα στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον στρατό σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντιδρούμε στην ανεύθυνη χρήση ή στην κατάχρηση από αντιδημοκρατικούς παράγοντες». Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι υπάρχουν «απόλυτα δικαιολογημένοι φόβοι πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο ενίσχυσης του αυταρχισμού, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Έντονες αντιδράσεις έχουν καταγραφεί και για τη συμφωνία cloud computing ύψους 1,2 δισ. δολαρίων μεταξύ της Google και της Amazon με την ισραηλινή κυβέρνηση. Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Γάζα, ότι η συμφωνία επέτρεψε να συμβούν «εκπληκτικά πράγματα στη μάχη, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος της νίκης».

Τον περασμένο μήνα, εκατοντάδες εργαζόμενοι της Google ζήτησαν επίσης να απαγορευτεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας από την κυβέρνηση των ΗΠΑ σε απόρρητες αμυντικές εργασίες, υποστηρίζοντας ότι επιθυμούν η τεχνολογία να χρησιμοποιείται «προς όφελος της ανθρωπότητας» και όχι «με απάνθρωπους ή εξαιρετικά επιβλαβείς τρόπους».

Παρά τις αντιδράσεις, η Google υπέγραψε συμφωνία τεχνητής νοημοσύνης με το Πεντάγωνο, αφού η Anthropic αρνήθηκε να αφαιρέσει περιορισμούς που εμπόδιζαν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης της σε αυτόνομα όπλα ή σε συστήματα εγχώριας παρακολούθησης. Η Google δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στη συναίνεση πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τέτοιους σκοπούς «χωρίς την κατάλληλη ανθρώπινη εποπτεία».

Η εργατική διαμάχη ξεκίνησε σε μια περίοδο αυξανόμενης δημόσιας αντίδρασης απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Τις τελευταίες εβδομάδες, αναφορές στην AI προκάλεσαν αποδοκιμασίες σε τελετές αποφοίτησης πανεπιστημίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, Eric Schmidt, αποδοκιμάστηκε από αποφοίτους στο Arizona State University όταν δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα «αγγίξει κάθε επάγγελμα, κάθε αίθουσα διδασκαλίας, κάθε νοσοκομείο, κάθε εργαστήριο, κάθε άνθρωπο και κάθε σχέση».

Παράλληλα, δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στη Μεγάλη Βρετανία έδειξε ότι ένας στους τρεις φοιτητές φοβάται πως η τεχνητή νοημοσύνη θα καταργήσει θέσεις εργασίας τόσο γρήγορα, ώστε να οδηγήσει σε κοινωνικές αναταραχές.

Η Ρόζα Κέρλινγκ, συνδιευθύντρια της ομάδας εκστρατείας για την τεχνολογική δικαιοσύνη Foxglove, η οποία στηρίζει την υπόθεση στο εργατικό δικαστήριο, δήλωσε για τον πρώην εργαζόμενο: «Προσπάθησε να αποκαταστήσει τις ηθικές πολιτικές για τις συγκρούσεις και την παρακολούθηση που η Google εγκατέλειψε πέρυσι. Αντί να ακούσει τις προειδοποιήσεις του, η εταιρεία αντέδρασε απολύοντάς τον για αυτή τη σημαντική πράξη εσωτερικής καταγγελίας».