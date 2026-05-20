Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον, καθίσταται προφανής η ανάγκη υλοποίησης της «Ατζέντας 2030», η οποία αποσκοπεί στον πλήρη μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Αυτό τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του Athens Defence Summit (ADS), σε βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό του, λόγω της επίσκεψής του στη Γερμανία.

«Η «Ατζέντα 2030» δεν περιορίζεται απλώς στην προμήθεια νέων και συγχρόνων οπλικών συστημάτων», ανέφερε.

«Εστιάζει στη δημιουργία ενός συγχρόνου, ολιστικού συστήματος αποτροπής, ενσωματώνοντας καινοτόμες τεχνολογίες, ενισχύοντας την κυβερνοάμυνα, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη και ενισχύοντας την επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα», συνέχισε.

«Δίνει, επίσης, έμφαση στην ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και επιτυγχάνει την ασφάλεια εφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων. Και φυσικά, αποδίδει υψηλή αξία σε μέτρα, τα οποία θα βελτιώσουν τις εργασιακές συνθήκες, την εκπαίδευση και την καθημερινή ζωή του προσωπικού μας», υπογράμμισε.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «όλοι γνωρίζουμε ότι η σταδιακή μετάβαση από ένα σύστημα που διασφάλιζε την ισορροπία ισχύος σε μια διεθνή τάξη που χαρακτηρίζεται από αναδυόμενο ανταγωνισμό και συνεχή διαβούλευση, έχει αυξήσει την αβεβαιότητα και έχει επαναφέρει το ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης υψηλής έντασης».

Και πρόσθεσε: «Η πραγματικότητα αυτή έχει καταστεί προφανής. Τόσο υπό το πρίσμα προσφάτων και εν εξελίξει συγκρούσεων σε περιοχές όπως η Ουκρανία, ο Νότιος Καύκασος, η Συρία, η Υεμένη, το Σαχέλ και η Μ. Ανατολή, όσο και λόγω της σημασίας της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε κρίσιμης σημασίας θαλάσσιες οδούς, όπως τα Στενά του Ορμούζ και η Διώρυγα του Σουέζ. Αυτές οι θαλάσσιες οδοί επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια οικονομία και τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα».

«Υπό αυτές τις ακραίες γεωπολιτικές συνθήκες, η παγκόσμια αύξηση των αμυντικών δαπανών δεν αποτελεί παροδικό φαινόμενο», ξεκαθάρισε.

«Την ίδια στιγμή, η ταχεία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Αυτόνομα Συστήματα, τα Μη Επανδρωμένα Συστήματα και οι προηγμένες δυνατότητες Ανάλυσης Δεδομένων, μεταμορφώνει ριζικά το σύγχρονο πεδίο μάχης. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι η εξέλιξη αυτή ενέχει σημαντικές προκλήσεις για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς μπορεί να αυξήσει την αστάθεια, να επιταχύνει την κούρσα εξοπλισμών και να δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα λογοδοσίας», επισήμανε.

Τέλος, ο κ. Δένδιας καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, συνεχάρη τους διοργανωτές και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στις εργασίες του Athens Defence Summit.