Γνωστή και ως το «νησί» της Ηπείρου, η Πάργα είναι μια πανέμορφη παραθαλάσσια γραφική πόλη, που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα αντίστοιχα δημοφιλή θέρετρα του εξωτερικού. Και είναι ένας δημοφιλής προορισμός τόσο την άνοιξη, όσο και το καλοκαίρι.

Τα πολύχρωμα κτίρια φτάνουν μέχρι τα νερά του Ιονίου, ενώ ανηφορίζοντας τα γραφικά σοκάκια προς το λόφο με το κάστρο, ο επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει τη ντόπια λαϊκή αρχιτεκτονική σε κάθε κουκλίστικο σπίτι. Καταφέρνοντας, λοιπόν, να συνδυάσει με έναν τρόπο μοναδικό την ομορφιά του τοπίου γενικότερα, με την ξεχωριστή αισθητική της Δυτικής Ελλάδας αλλά και την ηπειρώτικη ατμόσφαιρα, η Πάργα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ηπείρου.

Φτάνοντας στην τοξωτή πύλη ο επισκέπτης αντικρίζει το οχύρωμα που κάποτε ήταν ζωτικό για την επιβίωση της πόλης. Το φρούριο ήταν κάποτε απόρθητο, όπως φαίνεται κι από τους διαδρόμους, τα πολυβολεία, τους προμαχώνες και τα οχυρά, που αποτυπώνουν το πλήρες σχέδιο άμυνας του κτίσματος. Η Πάργα φημίζεται για τις παραλίες της –Κρυονέρι, Πίσω Κρυονέρι, Βάλτος, Σαρακήνικο, Λίχνος και Αϊ Γιαννάκης, μεταξύ άλλων- οι οποίες την αναδεικνύουν σε αγαπημένο προορισμό και του καλοκαιριού.

Δείτε τις φωτογραφίες