Στα εθνικά θέματα αλλά και την εσωτερική πολιτική κατάσταση έκανε αναφορά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Η Ελλάδα», είπε, «αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας».

«Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά», τόνισε αναφερόμενος στα υπό ίδρυση κόμματα και πρόσθεσε: «Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει – απομένει ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας».

Επισης είπε: «Μέχρι τέλη Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο πρόβλημα του κόστους ζωής. Τον Ιούνιο τα 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες».