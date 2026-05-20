Ο πρόεδρος της Μπεσίκτας, Σερντάλ Ανταλί, εμφανίζεται αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα ώστε να φέρει στην Κωνσταντινούπολη τον Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της νέας σεζόν.

Η χρονιά ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο για τον ΠΑΟΚ, καθώς μετά την απώλεια του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΟΦΗ και του τίτλου από την ΑΕΚ, η ομάδα δεν κατάφερε ούτε να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Το κλίμα στον σύλλογο είναι βαρύ και η διοίκηση έδειξε άμεσα τη δυσαρέσκειά της, επιβάλλοντας πρόστιμο 400 χιλιάδων ευρώ στους ποδοσφαιριστές, ενώ παράλληλα τους ενημέρωσε πως θα παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη (20/5). Η συγκεκριμένη κίνηση θεωρείται μόνο η αρχή, αφού το επόμενο διάστημα αναμένονται παρεμβάσεις και αλλαγές σε αρκετά επίπεδα, ακόμη και στο αγωνιστικό τμήμα.

Ανάλογος προβληματισμός επικρατεί και στην Μπεσίκτας, η οποία προχώρησε πρόσφατα σε διαζύγιο με τον Σεργκέι Γιαλτσίν και ήδη εξετάζει την επόμενη ημέρα στον πάγκο της. Τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Σερντάλ Ανταλί είναι διατεθειμένος να καλύψει ακόμη και τη ρήτρα αποδέσμευσης των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπεται στο συμβόλαιο του Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με την «duhuliye», οι επαφές με τον Ρουμάνο τεχνικό αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, καθώς αποτελεί την πρώτη επιλογή της διοίκησης. Παρ’ όλα αυτά, στη λίστα της Μπεσίκτας βρίσκεται και ο Ερνέστο Βαλβέρδε, με τον άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού να αποτελεί εναλλακτική λύση σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με τον Λουτσέσκου δεν έχουν θετική κατάληξη.