Στην υπόθεση με την απάτη στα Βορίζια, με την οικογένεια που φέρεται να τρομοκρατούσε κατοίκους και να εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κάνοντας λόγο για ένα «σαθρό και τρύπιο σύστημα» που πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων.

«Πάνω από τον αγροτικό τομέα έχει μαζευτεί ένα μαύρο σύννεφο. Το σύστημα ήταν σαθρό, ήταν τρύπιο και πρέπει να το ξαναφτιάξουμε», τόνισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την υπόθεση στα Βορίζια ως «το τελευταίο επεισόδιο αυτού του έργου».

Ο υπουργός έθεσε ως στόχο η Ελλάδα να αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 «πεντακάθαρη», όπως είπε, υπογραμμίζοντας ότι διαθέτει τη στήριξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και της διοίκησης της ΑΑΔΕ.

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα προς τους αγρότες αλλά και προς όσους εκμεταλλεύονταν το παλιό καθεστώς.

«Οι πραγματικοί δικαιούχοι, αυτοί που μοχθούν στο χωράφι και στο κοπάδι, θα πληρωθούν και θα δικαιωθούν για τον κόπο τους», ανέφερε, προσθέτοντας με έμφαση:

«Τα κυκλώματα, οι επιτήδειοι και τα λαμόγια που εκμεταλλεύονταν τις τρύπες του παλιού συστήματος να ξέρουν από τώρα ότι δεν θα πάρουν ούτε ευρώ».