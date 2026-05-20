Μετά το Final Four της Αθήνας θα αρχίσουν οι ημιτελικοί της GBL. Όπως γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή, οι πρώτοι ημιτελικοί θα γίνουν την Πέμπτη 28 Μαΐου. Το πρώτο ζευγάρι είναι αυτό του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, ενώ εκκρεμεί ο τρίτος προημιτελικός της ΑΕΚ με τον Άρη από τον οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού. Οι τελικοί θα ξεκινήσουν στις 3 Ιουνίου και εφόσον ο τίτλος κριθεί σε πέμπτο ματς, αυτό θα γίνει στις 13 Ιουνίου.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

Πέμπτη 28 Μαΐου – Game 1

18:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

20:15 Ολυμπιακός – ΑΕΚ-/Άρης Betsson

Σάββατο 30 Μαΐου – Game 2

15:00 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

17:00 ΑΕΚ/Άρης Betsson – Ολυμπιακός

Δευτέρα 1 Ιουνίου – Game 3

Ολυμπιακός – ΑΕΚ/Άρης Betsson (Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η ώρα)

20:15 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα των τελικών

Game 1 (3/6, 21:00)

Game 2 (5/6, 21:00)

Game 3 (8/6, 21:00)

Game 4 (10/6, 21:00, εφόσον χρειαστεί)

Game 5 (13/6, 21:00, εφόσον χρειαστεί)