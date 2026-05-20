Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις προχώρησε σε μία ανάρτηση που ήδη έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις και σχόλια στα social media, μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια στα Playoffs της EuroLeague.

Οι «Πράσινοι» δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αποστολή τους και να βρεθούν στο Final Four της Αθήνας, παρά το γεγονός ότι είχαν αποκτήσει προβάδισμα 2-0 στη σειρά. Η Βαλένθια αντέδρασε εντυπωσιακά, πέτυχε τρεις συνεχόμενες νίκες και πήρε την πρόκριση για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Χέιζ-Ντέιβις δημοσίευσε στο YouTube βίντεο με στιγμές από τη σειρά απέναντι στους Ισπανούς, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του για την εξέλιξη της σειράς. Η φράση που χρησιμοποίησε στη λεζάντα της ανάρτησης ήταν αυτή που τράβηξε τα περισσότερα βλέμματα, καθώς έγραψε: «Δυστυχώς οι κακοί νίκησαν. Του χρόνου ξανά», στέλνοντας μήνυμα επιστροφής ενόψει της επόμενης σεζόν.