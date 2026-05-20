Ο Σαντιάγο Έσε ήρθε στον Ολυμπιακό το 2023 και πολύ γρήγορα έδειξε πως δεν πρόκειται για έναν ακόμη χαφ στο ρόστερ. Με το στιβαρό αλλά και «αθόρυβο» παιχνίδι του, κατάφερε να γίνει βασικό κομμάτι της λειτουργίας της ομάδας, προσφέροντας ισορροπία στον άξονα και σταθερότητα σε κρίσιμες αναμετρήσεις.

Δεν είναι ποδοσφαιριστής που θα ξεχωρίσει απαραίτητα με εντυπωσιακές ενέργειες, όμως έχει τη σπάνια ικανότητα να επηρεάζει ουσιαστικά το παιχνίδι χωρίς να τραβά τα φώτα της δημοσιότητας. Φέτος, ωστόσο, υπήρξαν και στιγμές που άφησε πιο έντονο αποτύπωμα, όπως το γκολ με κεφαλιά στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ, που χάρισε σημαντική πρόκριση στον Ολυμπιακό.

Στην Ευρώπη, αλλά και στις εγχώριες διοργανώσεις, η παρουσία του στον χώρο του κέντρου αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς για τον προπονητή. Στα 24 του χρόνια, ο Έσε έχει ήδη καθιερωθεί ως βασικό «γρανάζι» στον μηχανισμό του Ολυμπιακού, μετρώντας πολλές συμμετοχές και σημαντικές εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο. Η αγωνιστική του εξέλιξη τον έχει φέρει στο στόχαστρο ομάδων του εξωτερικού, κάτι που θεωρείται φυσικό επακόλουθο της πορείας του.

Ωστόσο, στον Ολυμπιακό αντιμετωπίζεται ως κομβικό κομμάτι του παρόντος και του μέλλοντος. Σε μια περίοδο όπου υπάρχει ενδιαφέρον για αρκετούς ποδοσφαιριστές ο Έσε βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού για τη συνέχεια.

Πάντως, οι «μνηστήρες» πληθαίνουν, αλλά ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος να τον πουλήσει τόσο εύκολα. O Αργεντινός χαφ έχει χρηματιστηριακή αξία στα 14 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι θα έρθει πρόταση για τον Έσε (134 συμμετοχές, 3 γκολ, 6 ασίστ και τέσσερις τίτλους), όμως δύσκολα θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των Πειραιωτών.