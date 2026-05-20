Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση μία φορά το μήνα στο ΑΤ Ρόδου, 50.000 ευρώ εγγυοδοσία και απαγόρευση χρήσης οχημάτων οποιουδήποτε είδους) αφέθηκε ελεύθερος πριν από λίγο o 44χρονος οδηγός από τη Ρόδο, το όχημα του οποίου συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με άλλο όχημα την περασμένη Κυριακή 17 Μαΐου στην εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου, προκαλώντας τον θάνατο 57χρονης και της 26χρονης κόρης της που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο.

Σε βάρος του, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, είχε ασκήσει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση εξαιτίας της οποίας επήλθε θάνατος των δύο γυναικών, παραπέμποντάς τον στον ανακριτή, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε και απολογήθηκε σήμερα, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του.

Εντωμεταξύ, σήμερα στις 11:00 το πρωί, τελέστηκε στην πόλη της Ρόδου μέσα σε κλίμα οδύνης, η κηδεία της μητέρας και κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα, παρουσία συγγενών, φίλων και δεκάδων κατοίκων της Ρόδου που τις συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία.

Σημειώνεται πως ο κατηγορούμενος βαρύνεται με δύο ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, οι οποίες είχαν ασκηθεί εις βάρος του από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου αμέσως μετά τη σύλληψή του. Η πρώτη αφορά επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και η δεύτερη ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή, καθώς από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες, ηλικίας 56 και 26 ετών, μητέρα και κόρη, που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος επανέλαβε όσα είχε αρχικά υποστηρίξει ενώπιον των Αρχών. Δεν αμφισβήτησε ότι κινούνταν με ταχύτητα που υπερέβαινε το επιτρεπόμενο όριο, διατείνεται ωστόσο ότι την ευθύνη για τη σύγκρουση φέρει το άλλο όχημα, το οποίο φέρεται, σύμφωνα με τον ίδιο, να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη προκειμένου να πραγματοποιήσει αριστερή στροφή, καθιστώντας αδύνατη την αποτροπή της πρόσκρουσης. Την ίδια εκδοχή υποστηρίζει και η σύντροφός του, η οποία επέβαινε ως συνοδηγός στο όχημά του.

Καθοριστικό ρόλο στην εκτίμηση του υπάρχοντος αποδεικτικού υλικού φέρεται να διαδραμάτισε, σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα γερμανικής υπηκοότητας, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή της σύγκρουσης και υποστηρίζει την αντίθετη εκδοχή από αυτήν του κατηγορουμένου. Ειδικότερα, ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι εκείνος που παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη ήταν ο ίδιος ο οδηγός που σήμερα διώκεται ποινικά.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης τα ευρήματα της αυτοψίας της Τροχαίας, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τα ίχνη πλάγιας ολίσθησης συνολικού μήκους 52,50 μέτρων που άφησε το όχημα του κατηγορουμένου πάνω στο οδόστρωμα, στοιχείο που, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ξηρού οδοστρώματος και καλής ορατότητας, αποτυπώνει την υψηλή κινητική ενέργεια του οχήματος τη στιγμή της σύγκρουσης. Παράλληλα, το αποτέλεσμα του ελέγχου αλκοτέστ ήταν αρνητικό, ενώ εκκρεμούν τα πορίσματα από τη λήψη αίματος για ανίχνευση ουσιών, η πραγματογνωμοσύνη που έχει παραγγελθεί, καθώς και η αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας παρακείμενου καταστήματος.