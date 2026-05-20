Συνάντηση με τον πάπα και πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, Θεόδωρο Β’, πραγματοποίησε στο Κάιρο η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη και ο πατριάρχης Θεόδωρος συζήτησαν για το πολυσχιδές ιεραποστολικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο, καθώς και για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ιστορικά Πατριαρχεία. Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη στήριξης των ορθόδοξων κοινοτήτων της Αφρικής, ώστε να διατηρηθούν ζωντανές οι ενορίες, τα σχολεία και οι δομές κοινωνικής προσφοράς του Πατριαρχείου σε δεκάδες χώρες.

Η υπουργός, η οποία συνοδευόταν από τον γενικό γραμματέα Θρησκευμάτων, Γιώργο Καλαντζή και τον πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο, Νικόλαο Παπαγεωργίου, ενημέρωσε τον μακαριότατο για τη νομοθετική πρωτοβουλία της δημιουργίας θεσμικού πλαισίου για τους κληρικούς της ομογένειας, στο πλαίσιο της ουσιαστικής ενίσχυσης των πρεσβυγενών πατριαρχείων και της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Βασιλικής Αυτόνομης Μονής Αγίας Αικατερινης του Αγίου και Θεοβάδιστου Όρους Σινά.

«Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να συνοδεύσει και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις στήριξης των ιστορικών Πατριαρχείων, με στόχο να ενισχυθεί η σταθερότητα, η ασφάλεια και η συνέχεια της ορθόδοξης παρουσίας σε περιοχές με μεγάλες δυσκολίες αλλά και τεράστια πνευματική σημασία», δήλωσε σχετικά η κ. Ζαχαράκη και πρόσθεσε: «Νιώθουμε βαθιά τιμή και ευγνωμοσύνη για το ιεραποστολικό έργο που επιτελεί ο πατριάρχης και το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο. Ένα έργο πίστης, ανθρωπιάς, παιδείας και προσφοράς, που πολλές φορές πραγματοποιείται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η ελληνική πολιτεία έχει χρέος να βρίσκεται δίπλα σε αυτήν την προσπάθεια, άμεσα και ουσιαστικά».

Από την πλευρά του, ο πατριάρχης Θεόδωρος Β’ ευχαρίστησε θερμά την υπουργό, τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον γενικό γραμματέα Θρησκευμάτων, Γιώργο Καλαντζή, «για το διαρκές ενδιαφέρον και τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης προς τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και το έργο της Ορθοδοξίας στην Αφρική».

Επιπλέον, η Σοφία Ζαχαράκη προσκύνησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Κάιρο, το σημαντικότερο ελληνορθόδοξο προσκύνημα της Αιγύπτου και ένα από τα ιστορικότερα κέντρα της Ορθοδοξίας στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Ο Πατριαρχικός Ναός του Αγίου Γεωργίου, γνωστός και ως «Ροτόντα της Ανατολής», ανήκει στην Πατριαρχική Μονή Αγίου Γεωργίου υπό το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και είναι χτισμένος πάνω στον κυκλικό ρωμαϊκό πύργο του Φρουρίου της Βαβυλώνας, στο σημείο όπου σύμφωνα με την παράδοση φυλακίστηκε και μαρτύρησε ο Άγιος Γεώργιος.

Ακόμη, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αίγυπτο, η υπουργός Παιδείας επισκέφθηκε τα ελληνικά σχολεία του Καΐρου, το νηπιαγωγείο και το δημοτικό της Αχιλλοπουλείου Σχολής και μίλησε με τους μικρούς μαθητές, ενώ στη συνέχεια μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου της Αμπετείου Σχολής την υποδέχθηκαν θερμά και της μίλησαν για τη ζωή και την καθημερινότητά τους.

Επίσης, κατά την επίσκεψή της, η Σοφία Ζαχαράκη ξεναγήθηκε στους χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας Καΐρου, όπου διδάσκουν Έλληνες εκπαιδευτικοί, ενώ ενημερώθηκε για τις δράσεις που αναπτύσσονται αναφορικά με τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού.

Η υπουργός συναντήθηκε, ακόμη, με τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, καθώς και με τον Συντονιστή Εκπαίδευσης, άκουσε τις προτάσεις και τα αιτήματά τους και συζήτησε μαζί τους τις ανάγκες και τις προοπτικές της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αίγυπτο, με ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού και των ψηφιακών δυνατοτήτων των σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, οι εκπαιδευτικοί ευχαρίστησαν την υπουργό για τη στήριξη που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση του εξωτερικού, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί χωρίς κανένα κενό σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Από την πλευρά της, η υπουργός υπογράμμισε ότι η φετινή διαδικασία αποσπάσεων εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, ώστε τα σχολεία του εξωτερικού να μπορούν να ξεκινούν τη λειτουργία τους με μεγαλύτερη σταθερότητα και καλύτερο προγραμματισμό. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συστηματική ενίσχυση των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού με χιλιάδες βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και στη νομοθετική ρύθμιση με την οποία επεκτάθηκε το επιμίσθιο και κατά το πέμπτο έτος απόσπασης των εκπαιδευτικών, μία παρέμβαση που -όπως σημείωσε- αναγνωρίζει έμπρακτα τη σημαντική προσφορά τους.

Η Σοφία Ζαχαράκη στάθηκε ιδιαίτερα και στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το σχολείο διεθνώς, τονίζοντας ότι η εκπαιδευτική πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στις τεχνολογικές αλλαγές και στις ψηφιακές δεξιότητες. Όπως ανέφερε, «το μεγάλο στοίχημα της εποχής μας είναι να ενισχύσουμε όχι μόνο τις γνώσεις των παιδιών, αλλά και την ψυχική τους ανθεκτικότητα, την αυτοπεποίθηση, την ασφάλεια και την ποιότητα των σχέσεών τους μέσα στο σχολείο».

Η υπουργός επεσήμανε, επίσης, τη σημασία της συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του εξωτερικού, τόσο κατά την αρχική προετοιμασία τους όσο και σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πορείας τους, με έμφαση στη διαχείριση σύγχρονων ζητημάτων όπως ο σχολικός εκφοβισμός, η ψυχική υγεία των παιδιών και η ενίσχυση ενός θετικού και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της επίσκεψης ήταν όταν η Σοφία Ζαχαράκη άκουσε τους μαθητές να τραγουδούν το «Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο», υπογραμμίζοντας ότι «η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό δεν κρατά ζωντανή μόνο τη γλώσσα, αλλά και τη μνήμη, την ταυτότητα και τη σχέση των παιδιών με την Ελλάδα».

«Κάθε ελληνικό σχολείο στο εξωτερικό είναι ένα κομμάτι της Ελλάδας πέρα από τα σύνορά μας. Και κάθε εκπαιδευτικός που υπηρετεί εδώ είναι ένας άνθρωπος που κρατά ζωντανή τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τη σύνδεση των παιδιών με την πατρίδα», δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη.

«Σήμερα το σχολείο δεν καλείται μόνο να διδάξει. Καλείται να στηρίξει. Να ενθαρρύνει. Να βοηθήσει τα παιδιά να αντέχουν, να συνεργάζονται και να πιστεύουν περισσότερο στον εαυτό τους. Γι’ αυτό επενδύουμε όχι μόνο στα ψηφιακά εργαλεία και στις νέες τεχνολογίες, αλλά και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μας. Στην επιμόρφωση, στη στήριξη και στη δυνατότητά τους να ανταποκρίνονται στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Γιατί η Ελλάδα της γνώσης και του πολιτισμού δεν περιορίζεται γεωγραφικά. Είναι παντού όπου υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να μιλούν, να μαθαίνουν και να δημιουργούν στα ελληνικά», συμπλήρωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.