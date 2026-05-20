«Δεν έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό η οσμή στην Αττική», λέει ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος αναφορικά με το φαινόμενο που προκάλεσε αναστάτωση χθες, Τρίτη 19 Μαΐου, στους κατοίκους των νοτίων προαστίων.

Η ανάρτησή του έχει ως εξής:

«Η οσμή στην Αττική δε νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν αλλού, αλλά δεν είμαι ειδικός.

Πριν από ισχυρούς σεισμούς έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος ευγενών αερίων, όπως το ραδόνιο.

Αλλά αυτά είναι άοσμα και εντοπίζονται από κατάλληλους μετρητές. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση».