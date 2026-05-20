Στον εισαγγελέα κλήθηκαν, το μεσημέρι της Τετάρτης, μαθητές του γυμνασίου Αλικιανού στα Χανιά, με αφορμή κατάληψη που είχαν πραγματοποιήσει στον σχολικό χώρο τον περασμένο Δεκέμβριο.

του ανταποκριτή μας από το Flashnews.gr στην Κρήτη

Οι μαθητές, μέλη του 15μελούς συμβουλίου, κλήθηκαν από τις εισαγγελικές αρχές μετά από καταγγελία του διευθυντή του γυμνασίου, για κατάληψη που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Οι 15 μαθητές, 13 αγόρια και 2 κορίτσια, συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Ο εισαγγελέας αρχικά μίλησε με όλα τα παιδιά, μετά με τους γονείς τους, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε να μιλά με κάθε παιδί και γονέα ξεχωριστά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά παρακώλυση λειτουργίας του σχολείου, ωστόσο ο εισαγγελέας αναμένεται να θέσει την υπόθεση στο αρχείο και να μην την παραπέμψει σε δίκη.