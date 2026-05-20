Μεγάλη ανησυχία σημειώθηκε την Τρίτη 19 Μαΐου, όταν έντονη οσμή αερίου έγινε αισθητή στα νότια προάστια της Αττικής, προκαλώντας κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και εκατοντάδες κλήσεις πολιτών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Από την πρώτη στιγμή έγινε κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων», ανέφερε ο πρόεδρος των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι από τις 11:40 περίπου το μεσημέρι καταγράφηκαν πάνω από 350 τηλεφωνήματα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής (199) και στο 112 από περιοχές του νότιου τομέα της Αττικής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξε άμεση επικοινωνία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες κινητοποίησαν επιστημονικά κλιμάκια και εξειδικευμένο προσωπικό με μετρητές για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Παράλληλα, πυροσβεστικές δυνάμεις από διάφορες περιοχές της Αθήνας μετακινήθηκαν προς τα νότια προάστια, ενώ ακόμη και δασικά περιπολικά ενίσχυσαν τις επιχειρήσεις στον αστικό ιστό με στόχο την καταγραφή του φαινομένου και τη διερεύνηση της προέλευσής του.

«Δεν διαπιστώθηκε κάτι», ανέφερε ο Κώστας Τσίγκας, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν νέες αναφορές ή τηλεφωνήματα ούτε από τη συγκεκριμένη περιοχή ούτε από άλλες περιοχές της Αττικής.

«Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά», τόνισε, εξηγώντας ότι τα περιπολικά της Πυροσβεστικής βγήκαν στους δρόμους τόσο για να ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών όσο και για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με την κατεύθυνση και την πιθανή προέλευση της οσμής.

Ωστόσο, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει καταγραφεί κάποια ουσία και να εντοπιστεί η πηγή της έντονης οσμής.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι η Πυροσβεστική παραμένει σε επιφυλακή, με δυνάμεις να βρίσκονται σε ετοιμότητα.