Μια food influencer προκάλεσε χαμό στα social media όταν δημοσίευσε απόδειξη από πολυτελές rooftop εστιατόριο στο Beverly Hills, στην οποία χρεώθηκε 110 δολάρια μόνο για… το κόψιμο της τούρτας που είχε φέρει η παρέα της.

Η influencer, γνωστή στο Instagram ως «justinelovesushi», ανέβασε φωτογραφία της απόδειξης από το Poza, το οποίο βρίσκεται στην ταράτσα του ξενοδοχείου L’Ermitage Beverly Hills. Σύμφωνα με την απόδειξη, η παρέα χρεώθηκε με «cake cutting fee» (κόστος για κόψιμο τούρτας) ύψους 110 δολαρίων, δηλαδή 10 δολάρια ανά άτομο, επειδή το προσωπικό έκοψε και σέρβιρε την τούρτα που είχαν φέρει από εξωτερικό ζαχαροπλαστείο.

Η συγκεκριμένη χρέωση ανέβασε τον συνολικό λογαριασμό του δείπνου πάνω από τα 1.100 δολάρια. Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με αρκετούς χρήστες να χαρακτηρίζουν το ποσό «εξωφρενικό».

«110 δολάρια μόνο για να κόψουν μια τούρτα είναι πραγματικά τρελό», έγραψε ένας χρήστης στο X. «Καταλαβαίνω ότι τα ακριβά εστιατόρια έχουν έξτρα χρεώσεις και πολιτικές εξυπηρέτησης, αλλά κάποια στιγμή αυτό μοιάζει εντελώς εκτός πραγματικότητας».

Μετά τον σάλο που ξέσπασε online, το Poza απάντησε δημόσια μέσω Instagram, υποστηρίζοντας ότι η πελάτισσα θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη συγκεκριμένη πολιτική.

«Λυπούμαστε πολύ που δεν ενημερωθήκατε σωστά για τη χρέωση κοπής τούρτας», ανέφερε το εστιατόριο. «Αυτό δεν αντικατοπτρίζει τα στάνταρ εξυπηρέτησής μας και θα έπρεπε να σας είχε γνωστοποιηθεί μόλις φέρατε την τούρτα». Το εστιατόριο προσφέρθηκε να επιστρέψει τα χρήματα της χρέωσης και κάλεσε την influencer να επιστρέψει μαζί με έναν φίλο της για «μια σωστή εμπειρία».

Μετά τις αντιδράσεις, το Poza μείωσε τη χρέωση κοπής τούρτας από 10 σε 5 δολάρια ανά άτομο. Παρά το σοκ που προκάλεσε το ποσό, αρκετοί χρήστες στα social media πήραν το μέρος του εστιατορίου, λέγοντας ότι τέτοιες χρεώσεις είναι αρκετά συνηθισμένες σε ακριβά εστιατόρια όταν οι πελάτες φέρνουν δικό τους γλυκό αντί να παραγγείλουν επιδόρπιο από τον κατάλογο.

«Έφερες 11 άτομα, δική σου τούρτα, χρησιμοποίησες το προσωπικό του εστιατορίου για να την κόψει και να τη σερβίρει, χρησιμοποίησες πιάτα και πιρούνια που μετά πρέπει να πλυθούν και να καθαριστούν, φυσικά και θα πληρώσεις», έγραψε ένας σχολιαστής.

Άλλος χρήστης σχολίασε ότι «10 δολάρια το άτομο είναι στην πραγματικότητα λιγότερα από όσα χρεώνουν συνήθως αντίστοιχα εστιατόρια». Κάποιοι κατηγόρησαν επίσης την influencer ότι προσπάθησε να «διαπομπεύσει» δημόσια το εστιατόριο για κάτι που θεωρούν περισσότερο παρεξήγηση παρά απάτη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Άλλοι όμως υποστήριξαν ότι το πραγματικό πρόβλημα δεν ήταν η ίδια η χρέωση, αλλά το γεγονός ότι δεν αποκαλύφθηκε εξαρχής στους πελάτες. «Αν υπάρχει χρέωση κοπής τούρτας, το προσωπικό πρέπει πάντα να το αναφέρει από πριν», έγραψε ένας χρήστης.