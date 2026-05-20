Ο Ζαν Μοντέρο βρίσκεται στο επίκεντρο ενός μεταγραφικού «θρίλερ» που μοιάζει ήδη να γέρνει προς τον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός κινείται αποφασιστικά για την απόκτησή του και, παρά τον ισχυρό οικονομικό ανταγωνισμό, εμφανίζεται πλέον πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις του καλοκαιριού.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει καταθέσει πρόταση που εντυπωσιάζει σε οικονομικό επίπεδο, με συμβόλαιο που αγγίζει τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Παρ’ όλα αυτά, ο Δομινικανός γκαρντ φαίνεται να κοιτάζει πέρα από τα νούμερα, με την προοπτική του Ολυμπιακού να τον κερδίζει σε αγωνιστικό και προοπτικό επίπεδο.

Την ίδια στιγμή, η Βαλένθια προσπαθεί να τον διατηρήσει στην Ισπανία, προσφέροντας ανανέωση συνεργασίας με αποδοχές που φτάνουν τα 2 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Ωστόσο, η ισορροπία δείχνει να γέρνει αλλού, με το ενδιαφέρον να συγκεντρώνεται ολοένα και περισσότερο γύρω από τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το «Mozzart Sport» και το «Sportando», η υπόθεση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με τον Μοντέρο να απέχει ελάχιστα από το να φορέσει τα «ερυθρόλευκα». Παρά τις προτάσεις και τις πιέσεις από διαφορετικές πλευρές, η εικόνα που διαμορφώνεται θέλει τον παίκτη να έχει πάρει την απόφασή του.

Οπως αναφέρουν, ο Ολυμπιακός, με σταθερή αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρο ρόλο για τον κάθε παίκτη, φαίνεται πως αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή του.