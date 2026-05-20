Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι μείωσε τον αριθμό των μάχιμων ταξιαρχιών που σταθμεύουν στην Ευρώπη από τέσσερις σε τρεις, σε ένα νέο στάδιο στη μείωση που ξεκίνησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γηραιά Ήπειρο.

Η μείωση αυτή μιας ταξιαρχίας –δηλαδή περίπου 4.000 στρατιωτών—«προκάλεσε την καθυστέρηση στην ανάπτυξη» δυνάμεων στην Πολωνία, διευκρίνισε το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του, στην οποία πρόσθεσε ότι «θα καθορίσει την τελική διάταξη» των δυνάμεων αυτών στην Ευρώπη αργότερα.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται ύστερα από σειρά διαφόρων δηλώσεων Αμερικανών αξιωματούχων για τις στρατιωτικές αναπτύξεις στην Ευρώπη στο πλαίσιο διαρκών πιέσεων από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στους Ευρωπαίους συμμάχους να αυξήσουν τις δαπάνες τους για να διασφαλίσουν τη δική τους άμυνα.

Την 1η Μαΐου, το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει την απόσυρση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους.

Την επομένη, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν την παρουσία αυτή κατά «πολύ περισσότερο από 5.000», από τους περίπου 36.000 στρατιώτες που σταθμεύουν στη χώρα.

Την Παρασκευή 15 Μαΐου, Αμερικανός στρατηγός ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ ματαίωσαν την ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία. Χθες, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η ανάπτυξη αυτή έχει προς το παρόν «καθυστερήσει» μάλλον παρά ματαιωθεί, καλώντας ταυτόχρονα την Ευρώπη να γίνει πιο αυτόνομη στον τομέα της άμυνας.

Αυτοί οι 4.000 στρατιωτικοί «μπορεί να πάνε αλλού στην Ευρώπη», δήλωσε ο Τζέι Ντι Βανς. «Δεν έχουμε λάβει τελική απόφαση για το μέρος στο οποίο θα πάνε αυτά τα στρατεύματα», δήλωσε ακόμη ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Η χθεσινοβραδινή ανακοίνωση του Πενταγώνου υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ «θα διατηρήσουν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην Πολωνία».

Δεν υπάρχουν αποφάσεις για τη μείωση των αμερικανικών δυνάμεων στην Πολωνία και η πρόσφατη αμερικανική απόφαση μπορεί να καθυστερήσει μόνον προσωρινά την ανάπτυξή τους, δήλωσε σήμερα σχετικά ο Πολωνός Υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς ύστερα από συνάντηση που είχε με τον Αντιπρόεδρο του Μεικτού Γενικού Επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων Κρίστοφερ Μαχόνεϊ.

Οι μετακινήσεις αυτές στρατευμάτων έχουν βρεθεί στο προσκήνιο μετά την υπόσχεση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να υποστούν συνέπειες οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι που δεν υποστήριξαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον του Ιράν.