Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στο «Cash or Trash», όταν ένας παίκτης αποφάσισε να αποχωρήσει από τη διαδικασία μετά την αξιολόγηση του αντικειμένου που είχε φέρει, υποστηρίζοντας ότι είχε πέσει θύμα εξαπάτησης από τον άνθρωπο που του το πούλησε.

Στο επεισόδιο της Τρίτης 19 Μαΐου, ο κύριος Γιάννης από την Κύπρο παρουσιάστηκε στην εκπομπή με ένα δισκοπότηρο, το οποίο πίστευε πως είχε σημαντική αξία. Η εκτίμηση, ωστόσο, ανέτρεψε τις προσδοκίες του, καθώς ενημερώθηκε ότι το αντικείμενο δεν ανταποκρινόταν σε όσα θεωρούσε ο ίδιος. Όπως ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο διαγωνιζόμενος είχε ζητήσει στο παρελθόν την ειδική κατασκευή του δισκοπότηρου, έχοντας την εντύπωση ότι σε αυτό είχαν χρησιμοποιηθεί χρυσός, ασήμι και πολύτιμοι λίθοι.

«Με ξεγέλασαν, με απογοήτευσαν όταν μου είπαν ότι δεν ήταν ασήμι. Αυτά γίνονται από κάποιους ανθρώπους που δεν τιμούν τον λόγο τους», δήλωσε απογοητευμένος ο κύριος Γιάννης από την Κύπρο.

Ο εκτιμητής Θάνος Λούδος είπε ότι ήταν ένα διακοσμητικό δισκοπότηρο, η αξία του οποίου υπολογίστηκε στα 350 ευρώ. «Δυστυχώς δεν είναι χρυσό και αυτό μπορούμε να το πούμε με απόλυτη βεβαιότητα. Δυστυχώς δεν είναι ούτε ασήμι», είπε ο Θάνος Λούδος. Μετά την εκτίμηση, ο διαγωνιζόμενος αποχώρησε από το παιχνίδι πριν περάσει στο δωμάτιο των αγοραστών.