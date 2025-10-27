Σε δημοπρασία στο ριάλιτι Cash or Trash βγήκε η φανέλα με το νούμερο 4 του Νίκου Γκάλη, η οποία πωλήθηκε στη μισή τιμή, ώστε τα λεφτά να δοθούν στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο πωλητής, με την ιδιότητα του εκπροσώπου, Γιώργος Συρίγος, γιος του αθλητικογράφου Φίλιππου Συρίγου, παρουσίασε ένα αντικείμενο που άνηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του Ελληνικού Μπάσκετ.

«Το γήπεδο ήταν πάντα για μένα στην παιδική ηλικία τουλάχιστον μία παιδική χαρά, ένα γιγαντιαίο λούνα παρκ. Εκείνη η βραδιά όμως ήταν ξεχωριστή, διότι με τι θα μπορούσε να συγκριθεί το γεγονός πως λίγα λεπτά μετά το τέλος του τελικού ήμουν εκεί δίπλα δίπλα με τον Γκάλη, με τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου, τον Φάνη, τον Φασούλα και τους υπόλοιπους. Να μου έδινες ένα τεράστιο ζαχαρωτό δε θα μπορούσε να κερδίσει εκείνη την ανάμνηση», είπε αρχικά ο Γιώργος Συρίγος.

Και πρόσθεσε: «Μου έκαναν την τιμή οι άνθρωποι της οικογένειας του Νίκου Γκάλη να εκπροσωπήσω όλους αυτούς στην ωραία σας εκπομπή. Τα χρήματα θα δοθούν στο “Χαμόγελο του Παιδιού”».

Ο εκτιμητής Θάνος Λούδος μετά από δυσκολία εκτίμησε τη φανέλα του Νίκου Γκάλη: «Είναι ανεκτίμητη, εδώ όμως θα ορίσουμε μία εκτίμηση, η οποία δεν έχει να κάνει με την τελική τιμή πώλησης, απλά δίνουμε μία άποψη, ένα στίγμα. Η εκτίμηση μου είναι 2.000 ευρώ».

Τελικά, η φανέλα με το νούμερο 4 και την υπογραφή του Νίκου Γκάλη αγοράστηκε στο ποσό των 1.000 ευρώ με τα χρήματα να δωρίζονται στο «Χαμόγελο του Παιδιού».