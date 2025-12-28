Τέσσερις στους πέντε Γερμανούς τάσσονται υπέρ διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, αλλά λίγοι εμπιστεύονται την κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς για την επιτυχή εφαρμογή τους, σύμφωνα με τα ευρήματα δημοσκόπησης που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Σε έρευνα του Ινστιτούτου Civey για τον όμιλο μέσων ενημέρωσης Funke, το 82% των ερωτηθέντων εκτίμησε πως απαιτούνται θεμελιώδεις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Γερμανίας, ενώ μόλις το 9% αντιτάχθηκε σε μια τέτοια κίνηση.

Ανησυχητικό για τον Μερτς είναι όμως ότι μόνο το 20% εμφανίστηκε βέβαιο για την ικανότητα της κυβέρνησής του να υλοποιήσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις, ενώ το 69% εξέφρασε δυσπιστία.

Ύστερα από εβδομάδες διαβουλεύσεων, η γερμανική Βουλή ενέκρινε πρόσφατα μια δέσμη συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων. Το υπουργικό συμβούλιο έχει επίσης ταχθεί υπέρ της συγκρότησης ειδικής επιτροπής που θα μελετήσει εκτεταμένες αλλαγές, όπως η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και νέες προτάσεις για την εξασφάλιση της καταβολής συντάξεων γήρατος τις επόμενες δεκαετίες υπό το βάρος των δημογραφικών πιέσεων.

Ο καθηγητής Οικονομικών Γενς Σίντεκουμ πρότεινε η συνταξιοδότηση να μην συνδέεται πλέον με την ηλικία, αλλά με τα έτη καταβολής εισφορών.

Η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας έχει προτείνει επίσης να μην εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών για σύνταξη οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι βουλευτές και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Στην έρευνα της Civey, το 60% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ της πρότασης του Σίντεκουμ, ενώ το 81% υποστήριξε την πρόταση που διατύπωσε η Μπας.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε διαδικτυακά την περίοδο 16-22 Δεκεμβρίου και συμμετείχαν σε αυτήν περίπου 5.000 Γερμανοί ηλικίας 18 ετών και άνω.