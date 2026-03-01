Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του 38χρονου από τον Κολωνό, ο οποίος εντός της ημέρας θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για να του απαγγελθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας με θύμα την 31χρονη έγκυο σύζυγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η κατάθεση του ιατροδικαστή στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, καθώς εντόπισε ευρήματα μη συμβατά με πτώση σε σκάλα.

Πιο αναλυτικά βρήκε τουλάχιστον ένα χτύπημα, που δείχνει ότι η 31χρονη είχε χτυπηθεί.

Περισσότερες απαντήσεις όμως θα δώσει η νεκροψία – νεκροτομή που θα γίνει αύριο Δευτέρα 3/2.